"Per ora per Zaza non ci sono offerte concrete". Parole queste pronunciate dal dt Davide Vagnati a Sportface. Simone Zaza è uno dei giocatori che non rientra più nei pani del Torino ed era stato messo sul mercato dalla società granata ma non ha trovato nessuna squadra decisa a puntare su di lui.



Il dt Vagnati ascolterà tutte le offerte fino all'ultimo, ma la cessione di Zaza si sta facendo sempre più complicato.