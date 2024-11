Chi è Forster, il vice Vicario titolare contro la Roma

Getty Images

Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, Claudio Ranieri cerca la prima vittoria in giallorosso nella gara di Europa League contro il Tottenham: i giallorossi sono in zona playoff con 5 punti in quattro partite: una vittoria, due pareggi e una sconfitta., salterà diverse partite tra le quali anche quella con la Roma.- Senza il titolare tra i pali, l’allenatore degli Spurs Pastecoglou lancia dal primo minuto il suo vice Fraser Forster.. Nelle altre tre occasioni Vicario era rimasto in panchina e la scelta dell’allenatore era stata tecnica (probabilmente per fare turnover), stavolta è un’esigenza con l’italiano ko. Forster è al Tottenham dal 2022, ha sempre fatto il secondo prima di Lloris e poi di Vicario, trovando spazio nella seconda parte della stagione 2022-23 mentre il portiere francese era alle prese con un un infortunio al ginocchio. Prima di arrivare al Tottenham Forster ha giocato nel Southampton, alternandosi a McCarthy nel ruolo da titolare.

- In questa stagione Forster ha una media di una partita al mese, più o meno. Nelle tre gare già giocate ha subito quattro reti, e la maggior parte sono arrivate tutte nell’ultima presenza col Galatasaray a inizio Novembre. Il portiere inglese - 6 presenze in nazionale - ha preso un gol nel debutto stagionale contro il Coventry, in Coppa di Lega un mese dopo con l’Az Alkmaar è riuscito a mantenere la porta inviolata portando a casa il clean sheet, ma: tre gol dei turchi, doppietta per l’ex attaccante del Napoli.