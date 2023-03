Maignan è stato il grande protagonista, a sorpresa, del successo ottenuto dalla Francia sul campo dell’Irlanda. A '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese ed ex allenatore dei portieri del Milan per parlare anche dell’ex Lille: “Maignan è l’uomo in più del Milan. Le difficoltà della squadra vanno giustificate anche per l’assenza di quello che è un leader assoluto. Un calciatore che ha dimostrato le sue qualità straordinarie anche nell’intervento contro l’Irlanda, ma che sarebbe riduttivo per comprendere la dimensione del francese. E’ straordinario nell’interpretazione del ruolo, sapendosi distinguere anche nella fase di costruzione, come dimostrato contro il Tottenham, in cui è stato davvero il fattore aggiunto del terzetto difensivo in fase di impostazione”.