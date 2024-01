Udinese, accordo per Pafundi al Losanna: formula, dettagli e quella clausola sul contratto

Francesco Guerrieri e Fausto Vassoney

Nuova destinazione per Simone Pafundi. Il gioiellino dell'Udinese, che con la prima squadra ha già collezionato 11 presenze in tutte le competizioni, è pronto a trasferirsi al Losanna. Accordo raggiunto tra i due club, che hanno trovato un punto d'incontro per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore classe 2006 in Super-League svizzera.



LA FORMULA - La formula del trasferimento è quella del prestito annuale, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Prima però, il giocatore rinnoverà il contratto (attualmente in scadenza a giugno 2026) di un ulteriore anno, firmando con l'Udinese fino al 2027. All'interno del contratto per il suo trasferimento al Losanna, viene inserita anche una clausola particolare in favore del club friulano: nel caso il giocatore non mettesse a segno almeno il 50% delle presenze possibili, l'Udinese potrebbe decidere di richiamarlo anticipatamente dal prestito dopo 6 mesi.