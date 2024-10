Getty Images

La nona giornata di Serie A si apre conquello che a inizio stagione poteva sembrare uno scontro diretto oggi per i bianconeri è una sfida con vista sull'Europa: la squadra di Runjaic, è agganciata al quinto posto insieme a Fiorentina, Atalanta e Lazio, nelle ultime cinque partite in campionato ha totalizzato due vittorie e tre sconfitte con un pareggio che manca dalla prima giornata di campionato a Bologna.- Il Cagliari ha vinto l'ultima giornata in casa contro il Torino, è a +3 dalla zona retrocessione e ha conquistato due vittorie nelle ultime tre gare.di una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre partite.

: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca..: Runjaic.: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano; Piccoli..: Nicola.