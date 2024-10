Quanto vale Lucca per l’Udinese

Getty Images

Lorenzo Lucca è in rampa di lancio. L’attaccante dell’Udinese sta trascinando la squadra alla sua prima vera stagione in Serie A: gol, assist e giocate decisive per la punta classe 2000, monitorato costantemente da Spalletti per le convocazioni in Nazionale. Il ct lo studia e lo osserva, ma non è il solo: Lucca infatti piace molto a Cristiano Giuntoli, che sta cercando un attaccante per la sua Juventus e già a gennaio potrebbe rinforzare il reparto.- Difficilmente l’Udinese rinuncerà a Lucca a metà stagione, ma la Juve l’ha messo in lista e da qui alla riapertura del mercato potrebbe prendere informazioni sull’attaccante passato anche da Pisa, Ajax e Palermo. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni ma il club friulano non intende venderlo per questa cifra. Soprattutto a gennaio, come detto. Per farlo partire alla riapertura del mercato servirà un’offerta importante, convincente. Irrinunciabile. Quasi indecente. A quel punto ci si può pensare.

- La Juventus prenderà informazioni e valuterà come gestire la coperta corta in attacco: in particolare i bianconeri sono a caccia di un vice Vlahovic: dopo l’estate si pensava potesse essere Milik per il quale durante il mercato non sono arrivate offerte concrete, ma la sua mancanza di continuità a livello fisico non convince il club che andrà così sul mercato per cercare un’alternativa al serbo. Uno dei nomi che piacciono è quello di Lucca, tra i preferiti di Giuntoli.