Udinese, Lucca nel mirino della Juventus: il pallino di Giuntoli come vice Vlahovic

è il giocatore che sta trascinando l’Udinese di Runjaic, terza insieme alla Juventus (che ha una partita in meno). La foto della partita contro il Cagliari è il suo stacco di testa dopo aver saltato per arrivare sul pallone. Ecco,, ma partita dopo partita gli estimatori del classe 2000 continuano ad aumentare.- Il suo nome è cerchiato da tempo sugli appunti di. Cambia la categoria ma i gol rimangono una costante, così il mercato accende i riflettori sul giocatore che a suon di reti ha portato l’Udinese ai primi posti: la Juventus continuerà a seguirlo in questi mesi per capire se è il giocatore giusto sul quale affondare il colpo a gennaio, poi bisognerà fare i conti con l’Udinese che a oggi non vorrebbe provarsi del suo bomber a metà stagione.

- La Juventus però ha bisogno di un attaccante, di un vice Vlahovic.; ma l’ex Napoli è alle prese con continui problemi fisici e - finora - non è mai riuscito a essere a disposizione quando c’era bisogno di lui. Così Giuntoli è pronto a tornare sul mercato a gennaio per rinforzare l’attacco, e Lucca è uno dei nomi della lista.