Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, parla a TeleFriuli del club bianconero: “In passato c'è stata la possibilità di tornare con un ruolo diverso da quello del tecnico ma mi aspettavo un contatto diretto con i Pozzo, che però non c'è mai stato. Non se n'è fatto di nulla. Mi ha contattato una persona di fiducia dei proprietari del club, se invece mi avessero chiamato direttamente, sarei tornato subito a parlare ed è una cosa che vale ancora oggi”.