Zalewski-Galatasaray, fumata nera: dice no ai turchi e resta alla Roma

Si conclude con la fumata nera la trattativa tra la Roma e ilper Zalewski. L’esterno polacco ha detto no alla proposta del club turco che aveva messo sul piatto un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Secondo i media turchi il classe 2002 aveva poi alzato le sue richieste a 3,2 all'anno più un bonus da 500mila euro alla firma. Nella serata le due squadre avevano trovato l’accordo sulla base di 11 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra importante per un calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che larischia di perdere a parametro zero. Zalewski aveva anche rifiutato l'offerta del PSV Eindhoven ad agosto. Anche in quel caso il suo no era stato decisivo.

ora resterà alla Roma ma il suo spazio in rosa si è ridotto notevolmente. Dopo l’arrivo di Saelemaekers la concorrenza sulla sinistra è aumentata. In quel ruolo c’è anche El Shaarawy e in caso di passaggio alla difesa a tre ci sarà spazio anche per Angeliño. Intanto, nella giornata di oggi il polacco non si è allenato a Trigoria. Ha svolto un allenamento individuale in vista del match contro il Genoa di domenica alle 12.30. Tra 6 mesi sarà libero di accordarsi con un'altra squadra o aspetterà una proposta di rinnovo da parte della Roma.