Silvestri 5,5: reattivo su un rischioso retropassaggio di Bijol. Mai impegnato realmente nel primo tempo, attento sul tiro cross di Candreva. Non può nulla sul delizioso tiro a giro di Kastanos. Incassa gol da Candreva sul suo palo. Rischia con un’uscita a vuoto su una punizione di Candreva. Ekong gli spunta davanti.Perez 5,5: entra duro ma pulito su Mazzocchi. Attento e concentrato. Resta in campo nonostante un taglio alla fronte. Perde Ekong.Bijol 5,5: brivido iniziale con un retropassaggio corto per Silvestri. Si fa ammonire nella ripresa. Fondamentale il muro nel recupero su Kastanos.Masina 6: prestazione rocciosa dell’ex Watford.Pereyra 7: Avvia l’azione del raddoppio e serve un cioccolatino che Nestorovski deve solo insaccare.Samardzic 6,5: ci mette tanta qualità in mezzo al campo.Walace 5,5: il brasiliano gioca duro quando serve. Bada molto a difendere.Lovric 6,5: protagonista su entrambi i gol. Sul primo serve Thauvin, sul secondo si porta via Ekong appoggiando a Pereyra.Zeegelaar 5: si inserisce bene in area e batte Fiorillo. Aggredisce poco Kastanos che trova l’1-2. Respinge di petto un pericoloso colpo di testa di Piatek. Si fa espellere, prendendo il secondo giallo nel finale.Thauvin 6: si accende al 25’ con la bella scucchiaiata per Zeegelaar. Sublime anche la palla a Pereyra da cui nasce lo 0-2. Nella ripresa, prima colpisce centrale di testa. poi divora il 2-3 calciando alto.(dal 31’ st Arslan 4,5: si divora clamorosamente il 2-3)Nestorovski 7: si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Ci prova nel recupero del primo tempo, palla alta.(dal 20’ st Beto 5,5: non alza a sufficienza il pallone davanti a Fiorillo.All. Sottil 6: anche quest’anno i bianconeri vengono a giocarsela all’Arechi, pur non avendo obiettivi. Inizio sprint, poi calo nel secondo tempo. La difesa regge, Arslan si divora il 2-3. E alla fine arriva la beffa. Ma va bene così.