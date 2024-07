Ufficiale, il Betis saluta Miranda. Lo aspetta il Bologna

Redazione Calciomercato

OFICIAL | Miranda no continuará en el #RealBetis la próxima temporada



¡Toda la suerte del mundo, @JMirandaG19! pic.twitter.com/iaP6aiCrH1 — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 1, 2024

Peralmanca solo l'annuncio ufficiale, nel frattempo la sua vecchia vita in Spagna va definitivamente in archivio.L'esterno mancino classe 2000 ha lasciato a parametro zero ile il club di Siviglia ha salutato e ringraziato il terzino sui propri social per gli anni spesi in Andalusia, augurandogli il meglio per il futuro.- Miranda ha già svolto le visite mediche a Bologna e sistemato gli ultimi dettagli per quanto riguarda il contratto con i rossoblù. Manca solo l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del classe 2000, atteso nelle prossime ore.

CHI E' JUAN MIRANDA, TERZINO PERFETTO PER ITALIANO