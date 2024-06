Bologna, chi è Juan Miranda: il terzino del Betis perfetto per Italiano

NurPhoto via Getty Images

Ilsta per chiudere il primo colpo del mercato. Dopo la grande stagione, coronata con una storica qualificazione Champions, i club emiliano si è buttato a capofitto sul calciomercato e ancor prima del suo inizio ufficiale, la dirigenza rossoblù ha già messo a segno il primo colpo per la difesa. Si tratta di, terzino sinistro di proprietà del, il cui contratto scadrà tra il 30 giugno. Lo spagnolo arriverà in Italia ae firmerà con il Bologna. Andiamo a scoprire di più sul giovane classe 2000.- Miranda nasce a Olivares, in Spagna il 19 gennaio del 2000 e cresce calcisticamente nelle giovanili del Betis, prima di trasferirsi nella cantera del. Nel 2019 viene mandato in prestito in Germania allo, prima del ritorno in Spagna, al Barca. Nel luglio 2021 c'è l’addio al club catalano e il ritorno a casa, al Betis, club con cui fino ad oggi ha collezionato 111 presenze. Adesso, però, la sua avventura spagnola sembra essere giunta al termine e il terzino si prepara a compiere un altro importante step della sua carriera, in Italia con il

- Alto 1,85 metri per quasi ottanta chili e di piede mancino, Miranda è un giocatore di forte spinta che si sa far valere anche nel gioco aereo. Esterno a tutta fascia, una delle qualità principali dello spagnolo riguarda il gioco offensivo. Non a caso era stato individuato dal Milan come il possibile sostituto di Theo Hernandez. Molto bravo, poi, anche dal punto di vista difensivo, in particolare nei salvataggi. Il classe 2000 si prepara, quindi, ad approdare nel Bologna di, che potrà ritenersi soddisfatto. Sì, perché l'ex tecnico della Fiorentina predilige uno stile di gioco offensivo e Miranda potrà essere un grande rinforzo per il campionato e per la Champions League.

- Nel corso della stagione di Serie A che si è conclusa, Miranda è stato più volte accostato al Milan, come possibile vice Theo Hernandez. Il giocatore era davvero ad un passo dall'indossare la maglia rossonera, Poi, però, la trattativa si è arenata a causa di un accordo che non è stato trovato. Lo spagnolo arriverà, quindi, in Italia, ma non alla corte di Paulo Fonseca.