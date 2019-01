On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 gennaio 2019

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He’s a BULLY and he’s a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 gennaio 2019

Who the hell do you think you are @Cristiano — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 gennaio 2019

Attorno arischia di scatenarsi di nuovo un putiferio. Questa volta è un'altra sua ex dei tempi del Manchester United,, a rilanciare accuse pesantissime nei confronti della stella dellaLa modella e protagonista del Grande Fratello in Inghilterra,definendolo "uno psicopatico" e raccontando alcuni retroscena sulla loro relazione e infine rilanciando sulle accuse di stupro che lo hanno coinvolto negli Stati Uniti a fine 2018.“Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti" ha scritto la Lennard in un tweet. Poi sulle accuse di stupro: “Questo è troppo, non posso difenderlo contro queste accuse quando io stessa credo che sia colpevole. Farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga”. E ancora: “Mi ha detto che se avessi frequentato qualcun altro o se avessi lasciato la mia casa mi avrebbe rapita, tagliata a pezzi, messa in una borsa e gettata in un fiume. Sì, ho le prove di tutto ciò che sto dicendo. E’ uno psicopatico”. Nella gallery tutti i suoi tweet e le accuse.