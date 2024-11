Perché Juric ha lasciato fuori Hummels

Getty Images

A pochi minuti dall'inizio di Union Saint-Gilloise-Roma, l'allenatore giallorosso Ivan Juric ha spiegato così le scelte di formazione: "Dybala va gestito bene, a Verona ha fatto un grande sforzo e oggi dobbiamo vincere - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Le ultime due sono state delle ottime partite, la prestazione c'è stata. Vogliamo crescere nella costruzione del gioco, vediamo cosa succederà stasera".

- Juric ha concluso commentando la coppia di centrocampo composta da due nuovi acquisti: ". Bisogna lavorare ancora su tanti aspetti, ma sono due giocatori che hanno un bel futuro davanti a loro". Sono arrivati entrambi in estate, il primo per circa 20 milioni dal Borussia Monchengladbach, e il centrocampista francese è stato preso dal Rennes per 23 milioni di euro. L'allenatore li ha confermati al centro del campo dal primo minuto per la terza partita consecutiva dopo quelle con Torino e Verona.

- Per Mats Hummels invece si tratta dell'ennesima esclusione dalla formazione titolare,. Un debutto non indimenticabile a dire la verità, chiuso con l'autogol che ha chiuso una gara negativa per la Roma, sconfitta 1-5 dalla squadra di Palladino.