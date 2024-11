Vecchi problemi, il caso Donnarumma: il PSG e Luis Enrique rischiano un clamoroso flop

Un obiettivo irrinunciabile, essenziale verrebbe da dire, per una squadra entrata da anni nel salotto buono del calcio europeo e che, per questioni principalmente di prestigio ma anche economiche, non può permettersi uno smacco di queste proporzioni., la seconda consecutiva dopo quella in casa contro l’Atletico Madrid,, riservati a chi occupa dal nono al ventiquattresimo posto in classifica.La battuta d’arresto di Monaco di Baviera pesa particolarmente nell’economia del complicatissimo momento attraversato dalla formazione parigina, in quanto riporta a gallaverso la porta avversaria, di cui 27 nello specchio - a quella caratteriale di giocatori come Dembelè, ieri espulso, che non riescono a diventare leader.che soprattutto a livello internazionale si paga. Fino a quando? Una strategia di questo tipo ha bisogno di tempo e la volontà stessa del club di avere in Luis Enrique come uomo forte (con tanto di rinnovo di contratto fino al 2027) ne è la dimostrazione. Ma una clamorosa e prematura eliminazione nella prima fase della nuova super Champions League come sarebbe accolta da Al-Khelaifi e dalla proprietà in Qatar?Poi ci sono questioni nuove, “problemi” che per il momento non possono definirsi tali ma che attengono ad una gestione dei campioni che, fintanto che i risultati arrivano, può essere digerita senza scossoni. Ma che in caso contrario… L’utilizzo di Gigio Donnarumma in questa prima parte della stagione ne è l’emblema.Una cifra non banale e che lasciava intravedere sviluppi di quanto sta accadendo ora: già nella prima di Champions contro il Girona, al “Parco dei Principi”, aveva giocato lui al posto dell’estremo difensore della Nazionale. Circostanza che si è recentemente ripetuta nell’ultimo turno di Ligue 1 contro il Tolosa e contro il Bayern Monaco. E prima ancora contro il Lens lo scorso 2 novembre., che già nel finale del campionato francese 2023/24 aveva saltato le ultime quattro partite,quando in panchina sedeva Mauricio Pochettino. Una circostanza non inedita ma comunque scomoda e che rischia di pesare sugli equilibri di spogliatoio.Ancora tre partite per determinare il proprio destino in Champions League: il prossimo 10 dicembre la sfida esterna contro il fanalino di coda Salisburgo, poi il 22 gennaio e il 29 gennaio i due confronti contro Manchester City e Stoccarda. Nove punti in palio per riscrivere la propria ed evitare che la prima annata del post-Mbappé si riveli un incredibile flop.