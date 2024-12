Ranking Uefa 2024-25: l'Italia è terza, così non avrebbe il 5° posto Champions

Getty Images

In questa stagione 2024/25, l'Italia è riuscita ad ottenere uno dei due posti extra a disposizione per la prima edizione del nuovo format della più importante competizione internazionale per club grazie ad un percorso incredibile portato avanti nella scorsa annata dalle nostre italiane impegnate in Europa, ma all'inizio dell'anno tutti i calcoli si sono azzerati e quel posto extra dovrà essere riconquistato ancora una volta sul campo.. Con le due sconfitte odierne di Inter e Atalanta, l'Italia, però, perde una posizione, scendendo al 3° posto momentaneo, il che vorrebbe dire non confermare il posto extra.

Inghilterra 12,196 Portogallo 10,475 Italia 10,125 Germania 9,875 Spagna 9,285 Francia 9,214 Belgio 9,000 R. Ceca 8,300 Polonia 7,509 Olanda 7,333

L'Italia con 10125 punti è infatti al terzo posto, mantenendo per ora ancora le sue 8 squadre su 8 (oltre alle squadre di Champions, contano anche i risultati ottenuti in Europa League e Conference League seppur con un coefficiente diverso) dietro all'Inghilterra che è prima con 12196 punti e al Portogallo con 10475.Ecco la classifica completa aggiornata a martedì 10 dicembre 2024.