Ieri il mondo del calcio si è riunito nella chiesa di San Luigi Gonzaga in Via Petrarca a Napoli per i funerali di Gianpiero Ventrone. Grande folla per rendere omaggio al preparatore atletico del Tottenham e di tante altre squadre nel corso della sua carriera, scomparso giovedì - a 62 anni - a causa di una leucemia fulminante: presenti anche Antonio Conte, Ciro Ferrara e Fabrizio Ravanelli.