"Tutti siamo Vinicius". È questo il grande messaggio che emerge questa sera al Bernabeu in occasione della sfida tra Real Madrid e Rayo Vallecano. 72 ore dopo gli episodi di razzismo che hanno visto coinvolto il brasiliano a Valencia, tutti i calciatori Blancos sono scesi in campo poco prima del fischio d'inizio indossando una maglia recante il nome del classe 2000 e il numero 20.



Ma non solo: le due squadre, accompagnate dagli arbitri, hanno esposto in campo lo striscione "Fuori i razzisti dal calcio". Vicinanza a Vinicius, seduto al fianco di Florenzo Perez, è stata mostrata anche al minuto 20: tutto il pubblico si è alzato in piedi ad applaudirlo, il 22enne ha ricambiato con un saluto. Un segno di grande affetto quello dei tifosi di casa, che hanno esposto chiaramente la loro posizione anche con un altro striscione apparso sugli spalti: "Siamo tutti Vinicius, basta!