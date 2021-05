Dopo gli esami positivi di ieri non è da escludere un’ulteriore visita in Svizzera, nella clinica di riferimento della famiglia Friedkin e questa eventualità aveva fatto sorgere il dubbio che il suo recupero non stesse procedendo nel migliore dei modi. Ipotesi che Zaniolo ha voluto smentir su Instragram.ha scritto sotto a una foto che lo ritrae al lavoro a Trigoria.