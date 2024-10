Bologna news, chi sarà il primo marcatore contro il Genoa? Il parere dei bookmakers

Getty Images

Sabato 19 ottobre, alle ore 15, ilin una trasferta valida per l'ottava giornata di Serie A. In vista del fischio d’inizio, i bookmakers hanno già pubblicato le quote relative al. Ecco chi è il principale candidato a sbloccare il risultato e dare il via alle danze.. Finora ha realizzato solo un gol in 5 presenze di campionato, numeri che non riflettono appieno le sue capacità. La prossima partita contro il Genoa potrebbe essere l'occasione giusta per invertire la rotta, grazie alle sue qualità balistiche e doti all'interno dell'area di rigore. L'attaccante classe 1997 è uno dei principali candidati a sbloccare il match, con la, seguita da Quigioco (7,80) e Snai (6,50).Orsolini non segna su azione da 13 partite e in questo campionato ha realizzato solo un gol, su calcio di rigore. L’ultima rete su azione risale al 1 aprile, mentre la penultima addirittura al 14 febbraio. Negli ultimi 8 mesi ha segnato solo due volte, tre contando il gol contro l’Udinese.Oltre a Orsolini, anche il suo compagno di reparto,, potrebbe sbloccare la partita. L’attaccante classe 2004 si è dimostrato prolifico nelle ultime uscite, avendo già realizzato tre reti. Le sue possibilità di segnare il primo gol. Un altro protagonista atteso è. La sua quota come primo marcatore è di 6.50 su Betsson, leggermente più alta rispetto a Quigioco, dove è quotato a 5.Per quanto riguarda i padroni di casa,. L'attaccante italiano si è dimostrato decisivo in molte occasioni e il suo ultimo gol risale alla sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. La sua quota come primo marcatore è a 7.60 su Quigioco, 7.50 su Betsson e 6.25 su Snai.