Pronostico Atalanta-Real Madrid, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Atalanta Real Madrid e il parere dei bookies

A mio avviso, i 'Blancos' vinceranno il match. Nelle sfide più impegnative europee emerge lo spirito combattivo del Real Madrid. Gli spagnoli possono fare affidamento sull'esperienza e su una rosa più competitiva per conquistare i tre punti. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

, valida per la sesta giornata di Champions League, si giocherà martedì 10 dicembre al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d'inizio alle 21:00. Prima di presentare il, ecco le quote offerte dai principali operatori:Attualmente, l'Atalanta occupa meritatamente la quinta posizione in classifica con 11 punti, dietro solo a Liverpool, Inter, Barcellona e Borussia Dortmund, frutto di tre vittorie e due pareggi. Il Real Madrid, invece, sta attraversando un periodo più difficile e si trova al 24° posto con appena 6 punti.Una sfida tra due squadre che hanno saputo rialzarsi dopo momenti difficili.. Ma nonostante ciò la Dea cercherà di continuare la sua rincorsa alle prime otto posizioni del girone.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Real Madrid? Il pronostico dei bookies

Sarà senza dubbio una sfida spettacolare quella che andrà in scena a Bergamo tra Atalanta e Real Madrid.La quota più alta è proposta da Quigioco a 13, seguita da Snai a 12 e Sisal a 11.

● ● ●

Atalanta-Real Madrid: i precedenti

Probabili formazioni Atalanta Real

Nel corso della loro storia, le due squadre si sono sfidate tre volte: due negli ottavi di finale di Champions League e una nella finale di Supercoppa Europea. In tutte queste occasioni, il Real Madrid ha prevalso. L'ultimo successo dei Blancos è stato una vittoria per 2-0.

Ecco le probabili scelte di Gasperini e Ancelotti in vista del match di Champions League:



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Lucas Vazquez, Raul Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Diaz, Mbappé, Guler. All. Ancelotti.

Dove vedere il match in diretta

Come tutte le gare delle squadre italiane in Champions League, anche Atalanta-Real Madrid non sarà trasmessa in diretta in chiaro. Chi non potrà essere al Gewiss Stadium avrà comunque la possibilità di seguire l'incontro in diretta su Sky, che detiene i diritti per la trasmissione dell'evento.