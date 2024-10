Pronostico Cagliari Torino con quote, formazioni e analisi

Il mio pronostico su Cagliari Torino

Sarà una sfida impegnativa per entrambe le squadre ma alla fine il Torino avrà la meglio. I granata hanno dimostrato di essere una squadra solida e vorranno conquistare i '3 punti' per continuare ad ambire a un piazzamento europeo. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Nell’ottava giornata del campionato di Serie A, il. La sfida è in programma domenica 20 ottobre con fischio d’inizio alle ore 18:00. Ma prima di mostrarvi il, ecco le quote di differenti operatori sul match:Il Cagliari cercherà di ottenere punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica, mentre il Torino ha l’obiettivo di riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Inter e Lazio.nonostante l’assenza di Zapata, che si è infortunato durante la sfida contro l’Inter. I granata hanno voglia di riscatto dopo i 0 punti rimediati nelle ultime due uscite stagionali.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Cagliari Torino

I pronostici Cagliari Torino più interessanti

Consiglio risultato esatto di 0-1 a 8,80 su Quigioco

In occasione della sfida tra Cagliari e Torino, valida per l'ottava giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei bookmaker che, a mio parere, sono molto interessanti.Il Torino è chiamato a cercare la vittoria dopo le due sconfitte subite prima della sosta. Mi aspetto una partita combattuta in cui il Torino avrà la meglio realizzando una sola rete e mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo, consiglio il risultato esatto di 0-1 a favore dei granata. La quota più alta è offerta da Quigioco a 8.80, seguita da GoldBet, Betsson e Snai a 8.50.

Assegnazione di un rigore a 2.80 su Betsson

In sfide equilibrate come quella che andrà in scena a Cagliari, ogni episodio può risultare decisivo. Per questo motivo, suggerisco di puntare sulla possibilità di un'assegnazione di un calcio di rigore durante il match. La quota più alta è offerta da Betsson a 2.80, seguita da Snai a 2.75, mentre su Quigioco e GoldBet è quotata a 2.65.

Adams primo marcatore del match

In assenza di Zapata, fuori per infortunio,. Con tre gol realizzati in sette presenze, Adams ha mostrato di essere già un punto di riferimento per l'attacco granata. Le quote per lui come primo marcatore sono offerte a 6.40 su Quigioco, 5.75 su Snai e 5.40 su Betsson.

Dove trovare le migliori quote su Cagliari Torino

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM (ex AAMS), che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Cagliari Torino

Sono 94 i precedenti incontri tra Cagliari e Torino. I granata hanno trionfato in 36 occasioni, mentre i sardi hanno ottenuto 26 vittorie. Nella scorsa stagione, il Torino ha vinto il match di ritorno per 2-1, dopo un pareggio a reti inviolate (0-0) nella partita d'andata.

Probabili formazioni di Cagliari Torino

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'ottava giornata di Serie A:



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Lovumbo; Piccoli.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Ilic, Pedersen; Vlasic; Adams, Sanabria.



Per il Cagliari, ballottaggio tra Adopo e Marin con quest'ultimo che potrebbe riposare dopo gli impegni in nazionale. Davanti favorito Luvumbo su Viola.

Nel Torino, Vanoli punta sulla coppia Sanabria-Adams in attacco. Più Walukiewicz di Vojvoda in difesa, Tameze e Linetty in corsa per una maglia da titolare.

Dove vedere Cagliari Torino

Cagliari-Torino sarà visibile in diretta tv sia su DAZN che su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Ricordiamo che questo match potrà essere anche seguito in streaming sul sito di Dazn e tramite le piattaforme Sky Go e Now.