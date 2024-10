Pronostico Empoli Napoli con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Empoli Napoli

Conte è un allenatore che sa come gestire questo tipo di partite. Non credo che il Napoli sbaglierà, guadagnerà i 3 punti e rimarrà in testa alla classifica. Andrea Stefanetti

Domenica 19 ottobre alle 12.30, andrà in scena la sfida fra. La partita si disputerà allo stadio Castellani e sarà valida per l’ottava giornata di Serie A. Prima di mostrarvi il, ecco le quote sul match di differenti bookies:L’Empoli arriva a questa partita con 10 punti in classifica e un buon inizio i campionato, reduce però dalla sconfitta contro la Lazio. La capolista Napoli, invece, arriva dall’ottimo successo interno contro il Como.. Gli uomini di Conte vorranno difendere il primato in classifica e punteranno alla quarta vittoria di fila anche senza l'infortunato Lobotka.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Empoli Napoli

I pronostici Empoli Napoli più interessanti

Consiglio risultato esatto 0-2 a 7.60 su Quigioco

In occasione di Empoli-Napoli, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.Le difese di Antonio Conte sono sempre state il vero valore aggiunto nelle vittorie dei suoi campionati. In stagione, fino ad ora, è la terza miglior difesa dopo Juventus e proprio l’avversaria di questo weekend, l’Empoli. Per questo,. La quota di questo risultato la troviamo a 7.00 su Goldbet, 7.50 su Snai e 7.60 su QuiGioco.

Napoli vince senza subire gol

Il Napoli ha serie possibilità di uscire dalla partita di Empoli senza subire gol. Gli azzurri sono la squadra più in forma del campionato e lo dimostra la classifica in cui sono primi in solitaria. Per questo, oltre al segno 2, consiglio di abbinare l'esito No Goal. Le quote inerenti a questa giocata le troviamo a 2.55 su Sisal, 2.50 su Goldbet e 2.47 su Betsson.

Lukaku primo marcatore del match

Romelu Lukaku ha sempre dimostrato una grande sintonia con il tecnico Antonio Conte e sotto la sua guida ha vissuto uno dei momenti migliori della sua carriera. Questa intesa potrebbe essere determinante anche nella sfida contro l'Empoli dove. Le quote per Lukaku come primo marcatore sono 4.25 su Snai, 3.80 su Sisal e 5 su QuiGioco.

Dove trovare le migliori quote su Empoli Napoli

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM (ex AAMS), che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Empoli Napoli

Sostanziale equilibrio nei 31 precedenti fra Empoli e Napoli. Infatti, sono 13 le vittorie dei partenopei e 12 quelle dei toscani. Nella scorsa stagione il Napoli ha perso entrambe le partite contro l’Empoli, ed entrambe con il risultato di 1-0.

Probabili formazioni di Empoli Napoli

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'ottava giornata di Serie A:



EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.



D’Aversa conferma la difesa a 3 e la coppia talentosa in attacco formata da Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo. Per il Napoli dubbio Meret, è pronto Caprile. Gilmour sostituirà l’infortunato Lobotka, mentre davanti confermato il tridente formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Dove vedere il match

La partita tra Empoli e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox.