Pronostico Fiorentina Milan con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Fiorentina Milan

Considerando l'imbattibilità della Fiorentina in casa e la stanchezza che potrebbe riscontrare il Milan dopo la trasferta di Leverkusen, punto sul segno X. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La. La gara è in programma domenica 6 ottobre alle ore 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’. Prima di mostrarvi il mio pronostico, queste sono le quote 1X2 di differenti operatori:La Fiorentina è reduce da una prestazione opaca contro l’Empoli, dove non è quasi mai riuscita a calciare verso la porta e chiudendo il match con il risultato di 0-0. Il Milan, invece, arriva al match con tre vittorie nelle ultime tre gare e terzo posto in classifica con 11 punti.. I rossoneri, sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen e vorranno trovare i '3 punti' in campionato.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Fiorentina Milan quote speciali sul match

I pronostici Fiorentina-Milan più interessanti

Consiglio risultato esatto 1-1 a 7.20 su Quigioco

In occasione del match tra Fiorentina e Milan, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.La Fiorentina è in fase di rodaggio, ma ha dimostrato comunque di tenere bene il campo e di essere una squadra difficile da affrontare. Il Milan, arriva da un ottimo periodo in campionato ma l’impegno di Champions potrebbe aver tolto energie importanti agli uomini di Fonseca. Per questi motivi, consiglio di puntare sul risultato esatto 1-1. La quota più alta è offerta su QuiGioco a 7.20, Goldbet 6.25 e Sisal 6.75.

Over 0.5 nel primo tempo

Entrambe le squadre cercheranno di partire forte per riuscire a soprendere il proprio avversario. Per questo motivo, consiglio l’over 0.5 nel primo tempo tra Fiorentina e Milan. La quota per l’Over 0.5 nel primo tempo è di 1.31 su Betsson, 1.28 su Goldbet e 1.32 su Sisal.

Abraham primo marcatore in Fiorentina Milan

Osservando le ultime prestazioni, credo sia arrivato il momento del primo gol con la maglia del Milan per Tammy Abraham. L’attaccante inglese potrebbe sbloccare il match, essendo quindi il primo marcatore. La quota di Abraham primo marcatore è di 7.00 su QuiGioco e di 6.25 su Sisal.

Dove trovare le migliori quote su Fiorentina Milan

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Fiorentina Milan

Nella loro storia Fiorentina e Milan si sono affrontate per 181 volte. Il Milan ha avuto la meglio per ben 81 volte e, anche la scorsa stagione, ha vinto entrambi gli scontri contro i viola. Prima 1-0 a San Siro, poi 1-2 all’Artemio Franchi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Queste le probabili scelte di Palladino e Fonseca:



FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Cataldi, Bove, Gosens, Colpani, Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

MILAN: (4-2-3-1): Maignan, Emerson, Gabbia, Pavlovic, Theo, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao, Abraham. All. Fonseca.



Palladino continua con il suo 3-4-2-1, stessa filosofia e s'insiste con Colpani e Gudmundsson a sostegno di Moise Kean. Fonseca conferma i suoi ‘titolarissimi’ e schiera Pulisic, Morata e Leao alle spalle dell’unica punta Abraham.

Dove vedere la partita

La partita Fiorentina-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La partita sarà visibile sull’applicazione Dazn, ma anche sui canali Dazn su Sky, il 214 e il 215. Canali che possono essere sbloccati accedendo all’area ‘Il mio account’ sulla piattaforma.