Pronostico Inter-Torino con quote, analisi e statistiche

Il mio pronostico su Inter-Torino

L’Inter conquisterà la vittoria. I nerazzurri hanno una rosa più competitiva rispetto ai granata e soprattutto sanno gestire le partite delicate come questa. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Dopo lo spettacolo della Champions League, la Serie A riparte con la settima giornata. Oggi, sabato 5 ottobre, alle 20:45, l'. Prima di darvi il, ecco le quote 1X2 offerte dai vari operatori:I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono continuare la striscia di risultati consecutivi e trovare continuità in campionato. Il Torino, invece, vuole archiviare la sconfitta casalinga contro la Lazio per 2-3.I bookmaker vedono l’Inter come favorita per la conquista dei tre punti. I nerazzurri, dopo la vittoria di Udine, puntano a conquistare altri '3 punti' davanti ai propri tifosi per continuare la propria rincorsa verso la prima posizione in classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match tra Inter e Torino, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Inter Torino quote speciali sul match

I pronostici Inter Torino più interessanti

Risultato esatto 2-0 a 6.60 su Quigioco

In occasione del match tra Inter e Torino, valido per il settimo turno di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.L’Inter cercherà d'imporre il proprio gioco dal 1', puntando a generare il maggior numero di opportunità offensive. Il Torino invece, tenterà di restare compatto e difendersi dagli assalti. Tuttavia, il. Quigioco propone una quota di 6.60, seguita da 6.50 su Bwin e 6.25 su Snai.

Almeno un rigore assegnato nel match

Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'. Secondo la mia analisi, entrambe le squadre partiranno a ritmi sostenuti fin dai primi minuti, cercando di sorprendere l'avversario. In questo contesto, non escludo un intervento scomposto da parte di qualche difensore, il che potrebbe portare all'assegnazione di un calcio di rigore. Questa eventualità è quotata a 2.80 su Betsson e a 2.65 su Quigioco e GoldBet.

Lautaro primo marcatore

Il capitano dell’Inter è tornato finalmente al gol e non ha intenzione di fermarsi. Consiglio dunque di. L’attaccante è quotato come primo marcatore a 4,30 su Quigioco. Quote più basse su Betsson (4,25) e Sisal (3,70).

Dove trovare le migliori quote su Inter Torino

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Inter Torino

Per ben 191 volte le due squadre si sono affrontate in tutte le competizioni. 81 vittorie per i nerazzurri, 55 per i granata e ben 55 pareggi. L’ultimo avvenimento risale al 28 aprile scorso dove i nerazzurri, freschi di vittoria dello scudetto, si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu.

Le probabili formazioni di Inter Torino: ritorna Thuram dal primo minuto?

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la settima giornata di campionato:

Inter 3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi

Torino 3-5-2: Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. Allenatore Godinho



Inzaghi dovrà fare a meno dei due infortunati Buchanan e Barella. Godinho, invece, non potrà contare su Schuurs, Savva, Ilkhana. Mentre Milinkovic-Savic è ancora da valutare.

Dove vedere Inter-Torino

Il match sarà visibile su Dazn ma anche su Sky Sport Calcio. La partita sarà dunque visibile sull’applicazione di Dazn. La partita sarà visibile sull’applicazione Dazn, ma anche sui canali Dazn su Sky, il 214 e il 215. Canali che possono essere sbloccati accedendo all’area ‘Il mio account’ sulla piattaforma streaming. In streaming si può vedere anche su Sky Go.