Pronostico Napoli-Como con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Napoli Como: gli azzurri otterrano un'altra vittoria?

Nonostante il buon periodo di forma del Como, credo che il Napoli vincerà. La squadra di Conte mira a proseguire la striscia positiva e mantenere il primato in classifica. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:45, è in programma la sfida tra Napoli e Como per l'anticipo della settima giornata di Serie A. Prima di fornirvi il, ecco le quote 1X2 di diversi operatori:Il Napoli capolista vuole continuare a mantenere il primato e allungare sulle inseguitrici ma affronterà un Como che viene da due vittorie consecutive ottenute contro Atalanta e Verona.I bookmaker vedono il. I partenopei, reduci da ottime prestazioni tra Coppa Italia e Campionato, hanno dimostrato di essere una squadra solida e con un grande potenziale offensivo.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Napoli-Como

I pronostici Napoli Como più interessanti

Consiglio risultato esatto 2-0 a 7.25 su Sisal

In occasione del match tra Napoli e Como, valido per la settima giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Il Napoli cercherà di dominare sul piano di gioco, cercando di creare più occasioni possibili. Il Como invece punterà a difendersi e a ripartire. Ma nonostante ciò, credo che i partenopei conquisteranno i '3 punti' realizzando almeno due reti e mantenendo la porta inviolata. Sisal offre la quota opzione a 7.25 seguita da 7.00 su Snai e 6.75 su GoldBet.

Almeno un rigore assegnato nel match

Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'assegnazione di un calcio di rigore. A giudicare dal tipo di partita, credo che entrambe le squadre inizieranno con grande intensità, cercando di mettere pressione all’avversario fin dai primi minuti. Questo tipo di approccio potrebbe facilmente portare a situazioni che favoriscono l’assegnazione di un rigore. Questa quota, la troviamo a 2.80 su Betsson e a 2,65 su GoldBet.

Lukaku primo marcatore di Napoli Como

Analizzando la prima parte di stagione del Napoli consiglio di puntare su Lukaku come primo marcatore della partita. L’attaccante belga è quotato come primo marcatore a 4,80 su Quigioco e 3,20 su Betsson.

Dove trovare le migliori quote su Napoli Como

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Napoli Como

Le due squadre si sono affrontate ben 32 volte in tutte le competizioni. Un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa con 20 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo Napoli-Como risale alla stagione in Serie B 2003-04- La partita si concluse con un 0-1 a favore degli ospiti con la rete di Bressan

Probabili formazioni di Napoli Como: Politano o Neres dal 1'?

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per la settima giornata di campionato:



Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.



Antonio Conte, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. A guidare l’attacco ci sarà Romelu Lukaku. Alle sue spalle sulla trequarti saranno liberi di agire Politano, McTominay e Kvaratskhelia. In mezzo al campo spazio a Anguissa e Lobotka, che faranno da schermo davanti alla difesa. L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. A guidare l’attacco ci sarà Cutrone, in vantaggio nel ballottaggio con Belotti. Alle sue spalle spazio a Strefezza, Nico Paz e Fadera. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Perrone e Sergi Roberto.

Dove vedere Napoli Como

La sfida tra Napoli e Como sarà trasmessa in esclusiva su Dazn alle 18,30 di venerdì 4 ottobre 2024. La partita sarà visibile sull’applicazione Dazn, ma anche sui canali Dazn su Sky, il 214 e il 215. Canali che possono essere sbloccati accedendo all’area ‘Il mio account’ sulla piattaforma streaming.