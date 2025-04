Quote vincente Liegi-Bastogne-Liegi: percorso e pronostico sui favoriti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Liegi Bastogne Liegi, le scommesse sui favoriti

I riflettori degli appassionati di ciclismo sono puntati sulla prossima classica monumento belga e, per l'occasione, i bookmakers hanno aggiornato lePrima di entrare nel vivo dell'approfondimento, ecco il confronto quote tra i due favoriti al trionfo: Pocagar e Evenepoel.Dall’analisi delle quote proposte da tre diversi bookmaker per la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, emerge chiaramente un nome su tutti: Tadej Pogacar.Tuttavia,degli operatori, con quote che lo indicano tra i principali pretendenti al successo.Questa vicinanza nelle valutazioni riflette il rispetto e la fiducia che Evenepoel ispira: nonostante Pogacar sembri in stato di grazia, il belga resta un avversario temibile, già vincitore della Liegi nel 2022 e nel 2023 e capace di performance straordinarie su percorsi esigenti come quello di domenica.Oltre ai favoriti Pogacar ed Evenepoel, ci sono altri corridori che potrebbero giocare un ruolo da protagonisti nella celebre corsa monumento, tra cui Pidcock ed Healy. Di seguito, un confronto delleofferto da tre diversi operatori:Healy ha dimostrato grande brillantezza nelle Ardenne, con un ottimo spunto in salita e la capacità di resistere in gare di lunga durata. Pidcock, dal canto suo, unisce esplosività e tenuta sui muri più duri, ed è sempre pronto a cogliere le opportunità nei finali movimentati.Attenzione però anche a Mattias Skjelmose: il danese, forse meno quotato nei pronostici, ha le caratteristiche per inserirsi nella lotta per il podio. Dotato di un ottimo passo in salita e di intelligenza tattica, potrebbe approfittare di una marcatura stretta tra i favoriti per sorprendere nel finale.

● ● ●

Percorso Liegi-Bastogne-Liegi 2025

Dove scommettere sulla Liegi-Bastogne-Liegi di Ciclismo

La Liegi-Bastogne-Liegi 2025 si correrà domenica 27 aprile e,Il tracciato misura 252 km, sette in più rispetto all’edizione precedente, confermandosi come una delle sfide più dure del calendario ciclistico., con i corridori che affronteranno le prime fasi della corsa su un terreno movimentato ma non troppo selettivo in direzione di Bastogne. La vera battaglia inizierà al ritorno verso Liegi, con ilche torna nel percorso dopo un’assenza di quasi trent’anni.Ma il cuore della corsa, come da tradizione, sarà negli ultimi 100 km, dove si concentra la maggior parte delle difficoltà altimetriche., mettendo alla prova gambe e tattica dei corridori. Tra queste spiccano la leggendaria, posta a 34 km dal traguardo, e la decisiva, separate dalla meno nota ma insidiosaIl ciclismo è uno degli sport più amati e seguiti in Italia, soprattutto in occasione delle grandi gare. Se siete interessati a scommettere sulla celebre Classicissima belga, abbiamo selezionato per voi i migliori siti scommesse . Si tratta di piattaforme affidabili, conosciute per offrire quote competitive sul ciclismo, promozioni vantaggiose e un'esperienza di gioco sicura e professionale.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle puntate pre-match sulle principali competizioni sportive.

● ● ●

Pronostico Liegi-Bastogne-Liegi? Il consiglio del nostro esperto

Nonostante sia sfavorito rispetto a Pogacar, credo che Evenepoel abbia ottime possibilità di vincere la Liegi-Bastogne-Liegi. Innanzitutto ha già dimostrato di saper vincere questa corsa, nel 2022 e nel 2023, con attacchi solitari da manuale, che hanno messo in evidenza la sua capacità di fare la differenza sulle lunghe salite e di gestire l’azione in solitaria. Conosce alla perfezione il percorso, e la sua predisposizione alle corse di un giorno, soprattutto quelle con dislivelli impegnativi ma senza pendenze estreme, lo rende uno dei più temibili in assoluto. Per queste ragioni pronostico una sua vittoria. Andrea Stefanetti

Alla vigilia di una delle più importanti Classiche della stagione, abbiamo chiesto al nostro esperto pronosticatore chi sarà il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi. Di seguito, ecco la sua risposta:

● ● ●

FAQ Scommesse Liegi-Bastogne-Liegi

Si può effettuare una schedina sulla corsa Liegi Bastogne Liegi?

Alcuni bookies, prima dell'inizio corsa, potrebbero inserire le quote Testa a Testa sulla Liegi-Bastogne-Liegi. In quel caso si potrebbero comporre delle schedine multiple. Si ricorda che i mercati T/T consistono nel mettere a confronto due corridori, scommettendo su chi arriverà davanti all'altro.

Chi è il favorito della Liegi-Bastogne-Liegi 2025?

Il favorito della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 è Tadej Pogačar, che presenta una quota che si aggira a 1.60.

Chi ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi dello scorso anno?

​La Liegi-Bastogne-Liegi 2024 è stata vinta da Tadej Pogačar, che ha conquistato la sua seconda vittoria in questa classica monumento.

Quando è in programma la Liegi Bastogne Liegi 2025?

L'edizione 111 della Liegi Bastogne Liegi è in programma domenica 27 aprile 2025.