Una delle scommesse più popolari tra gli utenti è il "Testa a Testa", in cui il giocatore scommette sul risultato di uno scontro diretto tra due squadre o atleti. In questo caso, la puntata si concentra esclusivamente su chi uscirà vincitore dalla sfida, senza tenere conto di altre possibilità come il pareggio. Questa tipologia di scommessa è applicabile a diversi sport e prevede varie varianti. In questo approfondimento analizzeremo cosa s'intende per scommesse Testa a Testa, le diverse tipologie esistenti e migliori bookmaker che offrono queste quote.

Cosa sono le scommesse Testa a Testa

Le scommesse "Testa a Testa" si basano sul pronostico del vincitore tra due contendenti, che siano squadre, atleti o partecipanti. In pratica, scommettere "Testa a Testa" significa scegliere chi tra i due avrà la meglio in una sfida diretta. A differenza delle scommesse sul risultato finale, che prevedono anche il pareggio, in quelle "Testa a Testa" il focus è solo sui due partecipanti.

Esempio di Scommessa Testa a Testa nel Calcio

A differenza di altri sport, come il tennis o il basket, nel calcio le quote "Testa a Testa" sono generalmente disponibili per le scommesse antepost, che riguardano il confronto tra due squadre o il passaggio di turno in una competizione specifica. Un esempio di queste scommesse potrebbe essere la quota sul passaggio del turno in Champions League tra Bayern Monaco e Inter. In questo caso, il bookmaker offre le seguenti quote per la scommessa Testa a Testa:

Inter vince: quota 2.30

quota 2.30 Bayern vince: quota 1.60

La scommessa "Testa a Testa" risulta vincente se si punta sulla squadra che effettivamente supera il turno, vincendo il confronto diretto nelle due partite (andata e ritorno).

Esistono anche scommesse "Testa a Testa" pre-partita, soprattutto quando si parla di quote legate all'Handicap Asiatico o al rimborso in caso di parità. In queste situazioni, le quote per il confronto sono generalmente due e, in caso di pareggio, il bookmaker rimborsa la puntata.

Esempio pratico: Juventus-Cagliari

Quote Handicap Asiatico 0.0: 1 a 1.33 | 2 a 3.00

Se la Juventus vince, la scommessa vincente sarà l'1; se invece il Cagliari vince, la scommessa vincente sarà il 2. In caso di pareggio, il bookmaker restituirà la puntata.

● ● ●

Tipologie di scommesse Testa a Testa

Le scommesse "Testa a Testa" si distinguono per la loro versatilità, con diverse varianti che possono essere adattate in base allo sport o all'evento in corso. Ogni disciplina ha le sue peculiarità, e le opzioni di scommessa sono modellate di conseguenza. Ecco alcune delle varianti più diffuse:

Testa a Testa Vincente : La scommessa "Testa a Testa Vincente" è una delle più comuni nelle discipline come il tennis e il basket. In questo tipo di scommessa, si punta sul vincitore di un singolo incontro o partita tra due avversari, senza possibilità che vi sia un pareggio.

: La scommessa "Testa a Testa Vincente" è una delle più comuni nelle discipline come il tennis e il basket. In questo tipo di scommessa, si punta sul vincitore di un singolo incontro o partita tra due avversari, senza possibilità che vi sia un pareggio. Testa a Testa Handicap : Le scommesse "Testa a Testa Handicap" sono simili a quelle classiche, ma con una differenza importante: una delle due squadre o dei due atleti riceve un vantaggio o svantaggio ipotetico sotto forma di handicap.

: Le scommesse "Testa a Testa Handicap" sono simili a quelle classiche, ma con una differenza importante: una delle due squadre o dei due atleti riceve un vantaggio o svantaggio ipotetico sotto forma di handicap. Testa a Testa Piazzamento : La scommessa "Testa a Testa Piazzamento" si applica in diverse competizioni sportive e non, come ad esempio la MotoGP, la Formula 1, o anche la classifica finale della Serie A di calcio. In queste scommesse, si punta su quale dei due partecipanti finirà davanti all'altro nella classifica finale o in una singola competizione. Un esempio classico potrebbe essere scommettere su chi terminerà la stagione di Formula 1 con un punteggio superiore tra due piloti o chi arriverà in una posizione più alta nella classifica finale della Serie A. Questo tipo di scommessa può essere utilizzato anche in eventi non sportivi, come il Festival di Sanremo, dove si può scommettere su quale artista arriverà prima in classifica.

: La scommessa "Testa a Testa Piazzamento" si applica in diverse competizioni sportive e non, come ad esempio la MotoGP, la Formula 1, o anche la classifica finale della Serie A di calcio. In queste scommesse, si punta su quale dei due partecipanti finirà davanti all'altro nella classifica finale o in una singola competizione. Un esempio classico potrebbe essere scommettere su chi terminerà la stagione di Formula 1 con un punteggio superiore tra due piloti o chi arriverà in una posizione più alta nella classifica finale della Serie A. Questo tipo di scommessa può essere utilizzato anche in eventi non sportivi, come il Festival di Sanremo, dove si può scommettere su quale artista arriverà prima in classifica. Testa a Testa Qualificazione/Passaggio del Turno: La scommessa "Testa a Testa Qualificazione" è molto popolare nel calcio, in particolare nelle competizioni internazionali come la Champions League o i Mondiali. Qui, si scommette su quale delle due squadre riuscirà a superare il turno o a qualificarsi per la fase successiva di una competizione.

● ● ●

Top bookmaker per le scommesse Testa a Testa

Bookmaker Varianti disponibili Bonus + Info T/T Vincente (Tennis, Basket)

T/T Calci d'angolo (Calcio)

T/T Ammoniti (Calcio) fino a 100€ Visita Testa a Testa Handicap (Basket)

T/T 1° Set (Tennis)

T/T Pass. Turno (Calcio) fino a 510€ Visita Testa a Testa Vincente (Freccette, Tennis)

T/T Handicap (Baseball, Basket)

Testa a Testa GF (Extra Sport) fino a 2550€ Visita Testa a Testa Pass. Turno (Calcio)

T/T Prove Libere (F1)

Testa a Testa Vincitore (Pallavolo) fino a 3050€ Visita T/T Sanremo (Extra-Sport)

Testa a Testa Qualifiche (F1)

T/T Piazzamento in Campionato (Calcio) fino a 5250€ Visita

migliori siti di scommesse per il mercato "Testa a Testa", spicca sicuramente bet365, che offre agli utenti numerose varianti per queste quote. Oltre alle scommesse sul vincente, con quote particolarmente competitive su Tennis e Basket, anche in modalità live, l'operatore si distingue per le scommesse "Testa a Testa" nel calcio, inclusi mercati su calci d'angolo e ammonizioni. Altre opzioni di scommessa sul Testa a Testa interessanti sono offerte da Sisal e Lottomatica che mettono a disposizione dei propri giocatori anche mercati extra sportivi (riguardanti ad esempio Amici, Sanremo e Gf Vip). Goldbet e Planetwin365 invece, si distinguono per l'ampio arco quote T/T su sport come Basket, Tennis e Pallavolo.

● ● ●

Testa a Testa in base allo sport

Come già accennato nei paragrafi precedenti, le scommesse "Testa a Testa" offrono una vasta gamma di varianti che si adattano alle specificità di ogni sport. Nel calcio, ad esempio, la tipologia più comune riguarda la previsione su chi passerà il turno di una determinata competizione (es. quote passaggio turno Europa League) ma sono disponibili anche opzioni più particolari, come le scommesse sui calci d'angolo, le ammonizioni o altri eventi specifici che possono verificarsi durante la partita. In altri sport, come il tennis, le scommesse "Testa a Testa" si concentrano sul vincitore di un set o del match, con l'ulteriore possibilità di applicare handicap per set. Nel caso della boxe, invece, le scommesse si focalizzano sul vincitore del combattimento. Ogni disciplina, quindi, presenta regole e opzioni di scommessa uniche, modellate sulle sue caratteristiche e dinamiche specifiche, consentendo agli scommettitori di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per rendere l'esperienza di scommessa più interessante e personalizzabile.

● ● ●

Somiglianze con altre tipologie di scommessa

Le scommesse "Testa a Testa" sono simili a quelle sul risultato finale, ma si focalizzano esclusivamente sul vincitore tra due concorrenti, escludendo altre opzioni come il pareggio. Un altro esempio di scommessa simile è l'Handicap Asiatico 0.0, dove il giocatore può puntare su due esiti possibili, "1" o "2", e se il match termina in pareggio, l'operatore restituirà l'importo scommesso.



La meccanica dell'Handicap Asiatico è analoga a quella delle scommesse "Draw No Bet", dove il risultato possibile è limitato a due esiti (un vero e proprio Testa a Testa) e, in caso di pareggio, la scommessa viene rimborsata.

● ● ●

FAQ Scommesse Testa a Testa

Cosa significa testa a testa nelle scommesse?

Con la scommessa "Testa a Testa" l'utente pronostica il vincitore tra due squadre/concorrenti.

Quali Siti Scommesse offrono le migliori quote testa a testa?

Vi sono diversi operatori e nuovi siti scommesse che offrono diverse varianti interessanti delle quote testa a testa. A nostro avviso il miglior sito è bet365 (con mercati calcistici sui calci d'angolo e cartellini), seguito da Lottomatica, Goldbet, Planetwin365 e Sisal.

In quali sport posso piazzare scommesse testa a testa?

Le scommesse "Testa a Testa" sono disponibili in molti sport, tra cui calcio, tennis, pallavolo, basket, boxe e motori.

Cosa vuol dire testa a testa con Handicap [n]?

"Testa a Testa con Handicap" implica che uno dei partecipanti riceve un vantaggio o svantaggio specifico, influenzando le quote e il risultato finale della scommessa.