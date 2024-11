In questo approfondimento esamineremo nel dettaglio AdmiralBet, operatore attivo in Italia dal 2012 con licenza ADM numero 15096. Parte del gruppo Novomatic, uno dei leader nel settore del gioco d'azzardo in Europa, AdmiralBet garantisce che tutti i giochi presenti sul sito sono conformi alle leggi italiane grazie alla regolare licenza ADM/AAMS. La nostra recensione coprirà vari aspetti, tra cui il bonus di benvenuto, le modalità di registrazione, il servizio clienti, i metodi di pagamento e la qualità e quantità dei giochi offerti. Continua a leggere per conoscere la nostra valutazione imparziale e obiettiva su Admiral Bet scommesse sportive e altro.

● ● ●

Il nostro riscontro su AdmiralBet

⭐ 3.5/5 Giudizio generale⭐ 4/5 Bonus benvenuto⭐ 4/5 Fruibilità piattaforma⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati⭐ 3/5 Servizio clienti

Abbiamo assegnato ad AdmiralBet una valutazione complessiva di 3.5 stelle su 5. Questa piattaforma offre una buona esperienza complessiva grazie a una vasta gamma di scommesse sportive e giochi da casinò. Tuttavia, alcuni margini di miglioramento sono necessari. Il servizio clienti, ad esempio, può essere più reattivo e accessibile anche senza effettuare il login. La facilità d'uso della piattaforma e la generosità dei bonus di benvenuto sono punti di forza, ma un'attenzione maggiore ai dettagli migliorerebbe ulteriormente l'esperienza utente.

● ● ●

Recensioni AdmiralBet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

AdmiralBet offre un bonus benvenuto scommesse fino a 30€ sul primo deposito e 300€ di credito aggiuntivo alla registrazione + 150 FS. A differenza di altre promozioni di benvenuto come quelle di Snai ed Elabet, quella di AdmiralBet presenta uno dei migliori requisiti di puntata del mercato (1x).

In seguito ecco alcuni dei termini e condizioni principali del bonus benvenuto Admiralbet sport:

Per attivare il Bonus di Benvenuto Sport 30€ è necessario effettuare il primo versamento (di importo minimo pari a 20€) selezionando l'opzione " Bonus 1° Ricarica Scommesse 50% fino a 30€ ".

". Il bonus massimo è di 30 euro, anche con ricariche superiori ai 60 euro e viene erogato in cinque differenti tranches . La prima, al momento della ricarica; le altre quattro, nelle settimane seguenti alla prima ricarica.

. La prima, al momento della ricarica; le altre quattro, nelle settimane seguenti alla prima ricarica. Per ricevere la tranche successiva a quella della prima ricarica, l'utente dovrà scommettere un importo pari al quintuplo della tranche ricevuta (es. se il deposito è pari a 50 euro, il bonus massimo ricevibile è di 25€, perciò ogni tranche settimanale avrà un valore pari a 5€).

Per lo sblocco delle tranches successive occorre piazzare delle scommesse multiple di almeno tre eventi (quota minima per selezione 1.50) con quota complessiva pari o maggiore di 5.00 .

. Il bonus non è prelevabile, ma è possibile prelevare le vincite ottenute utilizzando il bonus.

Inoltre, agli utenti che convalidano per la prima volta il conto gioco, sarà erogato un bonus di 300€ + 150 FS per provare la sezione casino. A nostro giudizio, questo welcome bonus è uno dei più completi e semplici da sbloccare nel mercato del betting italiano. Tuttavia, prima di aderire ai bonus di benvenuto scommesse, vi consigliamo di leggere attentamente tutti i termini e le condizioni.

Il bonus di AdmiralBet a confronto

Procediamo con un confronto tra le offerte di benvenuto di AdmiralBet, Snai ed Elabet, evidenziando le principali differenze tra i bonus proposti.







AdmiralBet, Snai ed Elabet si distinguono per i loro bonus di benvenuto, che variano sia nell'importo che nelle condizioni. AdmiralBet offre un bonus facile da sbloccare grazie a un requisito di puntata basso (x1). In confronto, Snai ed Elabet propongono bonus più consistenti, rispettivamente fino a 1024€ (di cui 500€ dedicati al casinò) e 500€. Tuttavia, questi ultimi sono associati a requisiti di scommessa più impegnativi, con un wagering di x6 per Snai e x8 per Elabet.

In sintesi, se cerchi un bonus di benvenuto semplice da sbloccare, AdmiralBet potrebbe essere la scelta migliore grazie ai suoi requisiti di puntata bassi. Se desideri una promozione di importo più elevato e sei pronto ad affrontare requisiti di scommessa più rigorosi, Snai ed Elabet rappresentano opzioni più vantaggiose.

Come procedere alla registrazione su AdmiralBet

Per aprire un nuovo conto gioco su Admiralbet, la procedura da seguire è quella descritta di seguito:

Clicca sul tasto “Registrati” : posizionato in alto a destra ed evidenziato in giallo, questo pulsante ti indirizzerà alla pagina di registrazione.

: posizionato in alto a destra ed evidenziato in giallo, questo pulsante ti indirizzerà alla pagina di registrazione. Avvia la registrazione : nella finestra che si aprirà, clicca su “Inizia la registrazione” per procedere con l’inserimento dei tuoi dati.

: nella finestra che si aprirà, clicca su “Inizia la registrazione” per procedere con l’inserimento dei tuoi dati. Inserisci i tuoi dati personali : compila il modulo con nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono. Assicurati che i dati siano corretti e completi.

: compila il modulo con nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono. Assicurati che i dati siano corretti e completi. Scegli le credenziali di accesso : seleziona una username univoca e una password sicura. La password deve rispettare i requisiti di sicurezza, come avere almeno 8 caratteri, includere lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali.

: seleziona una username univoca e una password sicura. La password deve rispettare i requisiti di sicurezza, come avere almeno 8 caratteri, includere lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali. Carica un documento di identità : per convalidare il tuo conto, carica una copia del tuo documento di identità (carta d'identità, passaporto o patente).

: per convalidare il tuo conto, carica una copia del tuo documento di identità (carta d'identità, passaporto o patente). Accetta i termini e le condizioni : leggi attentamente i termini e le condizioni d'uso del sito e seleziona la casella per accettarli.

: leggi attentamente i termini e le condizioni d'uso del sito e seleziona la casella per accettarli. Verifica l’email: controlla la tua casella di posta elettronica per il link di conferma inviato da AdmiralBet. Clicca sul link per attivare definitivamente il tuo account.

Se hai svolto correttamente questi step, il tuo conto gioco Admiralbet risulterà già attivo e potrai effettuare il tuo primo deposito. Ricorda di inserire il codice promozionale che abbiamo segnalato in uno dei paragrafi precedenti per aderire all’offerta di benvenuto. Ti consigliamo, inoltre, di procedere subito con la convalida del conto gioco mediante l’invio del documento d’identità.

AdmiralBet, il sito e i giochi disponibili

Dai test condotti per effettuare la nostra recensione Admiralbet è emerso che il punto forte del sito è costituito dalla sezione Casinò. Tuttavia, focus principale di questo articolo riguarda le scommesse sportive, che presentano un buon palinsesto. Gli sport sui quali è possibile scommettere, in realtà, non sono tantissimi, ma all’interno dei singoli eventi (soprattutto per quelli principali, come – ad esempio – la Champions League o l'Europa League) è possibile trovare fino a 180 mercati. Un numero di poco superiore, ad esempio, a bookmaker come Elabet ma inferiore ad altri come Sisal o Snai. Tra le tipologie di giocata più particolari e che potrebbero attrarre l’interesse degli scommettitori vi sono quelle relative al “Metodo Gol Giocatori”, con cui si deve pronosticare in che modo segnerà l’eventuale marcatore X (esempio: Vinicius gol da fuori area).

Riguardo all’utilizzo del sito, possiamo dirvi che non abbiamo riscontrato grossi problemi da desktop. I colori predominanti di Admiralbet sono il giallo ocra e il bianco su sfondo blu. Il contrasto tra questi colori rende il sito accattivante e cattura sin da subito l’occhio. La velocità è buona e, grazie alle schede in alto posizionate all’interno di un evento sportivo è possibile trovare il mercato desiderato con estrema semplicità.

Ma Admiralbet non è solo scommesse sportive. Oltre alla sezione casino che abbiamo già accennato, sono presenti anche le seguenti sezioni: casinò live, poker, bingo e lotterie.

AdmiralBet App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Puoi scaricare l’app scommesse di Admiralbet su App Store (per i dispositivi Apple) o tramite apk (per dispositivi Android) dal sito ufficiale Admiralbet. Una volta installata l’app, avrai la possibilità di piazzare scommesse in singola o in multipla, sia in modalità pre-match che live. Inoltre, puoi visualizzare le promozioni attive con un semplice swipe e ricaricare il conto direttamente da app.

Un vantaggio dell’app è l’elenco delle partite imminenti sulla home page, che offre una panoramica dei prossimi eventi. Se si guarda all’esperienza utente complessiva, possiamo valutarla come appena sufficiente. Tuttavia, non abbiamo riscontrato grosse anomalie nell’utilizzo dell’app, che può essere una buona alternativa alla navigazione da browser mobile per piazzare le proprie giocate da ovunque ci si trovi.

AdmiralBet: recensioni su palinsesto sportivo





AdmiralBet offre un palinsesto scommesse ricco e variegato. Lo sport sul quale è possibile trovare il maggior numero di mercati, come si può facilmente intuire, è il calcio. Sulle partite clou, come – ad esempio – la finale di Champions League o i match di cartello della Premier League, si possono trovare fino a 180 mercati, un numero di poco superiore a quello di Elabet (circa 100 mercati sul calcio). Oltre ai mercati principali (1X2, doppia chance, under/over, goal/no goal), gli amanti delle scommesse possono puntare su esiti come i tiri dei giocatori e le combo giocatori.

Su Admiralbet scommesse sono presenti anche altri sport (tennis, basket, ecc.), anche se in numero minore rispetto agli sport presenti su Sisal, Eurobet, Snai e Bet365. In ogni caso, è possibile scommettere su sport di nicchia come hockey su prato, badminton e freccette.

Ad attrarre maggiormente gli utenti, stando alle loro opinioni su Admiralbet, sembrano essere il numero di mercati presenti nelle partite di calcio, il che rende questo bookmaker un’ottima scelta per gli amanti dello sport più seguito al mondo tra i vari siti scommesse.

Gira la fortuna Admiralbet: cos’è e come funziona

Admiralbet offre l'opportunità quotidiana gratuita di vincere premi in denaro. Si tratta del “Giro della fortuna”, una ruota da poter girare una volta al giorno e che può dare free spin o altri tipi di bonus utilizzabili su diversi prodotti presenti sul sito. In caso di vincita, verrà specificato su quale prodotto il bonus potrà essere utilizzato. I prodotti inclusi nei bonus del Giro della Fortuna sono Slot, Bingo, Poker e Scommesse Sportive. Tutti i bonus sono soggetti a termini e condizioni specifici. L’unica condizione per poter girare la ruota della fortuna è di avere effettuato un deposito da almeno 10 euro negli ultimi 30 giorni.

Valutazione della sezione live streaming

Per guardare gli eventi in streaming su AdmiralBet è necessario avere un conto gioco con saldo positivo. Gli utenti possono visualizzare le immagini degli incontri in una finestra pop-up dedicata oppure direttamente in piattaforma.

Gli sport presenti su Admiralbet per i quali è attivo il servizio di live streaming, in realtà, non sono molti. Vediamo quelli che si possono seguire:

Calcio: K-League, Delhi Premier League

Tennis: Tornei ATP e WTA

Basket: Liga ACB spagnola, Turchia 1

La qualità dello streaming è buona e senza grossi intoppi legati al caricamento del sito, anche se non siamo sui livelli di Bet365 o Bwin, che offrono un servizio di live streaming davvero eccellente. La nostra valutazione del servizio streaming Admiralbet è comunque positiva, diciamo poco sopra la sufficienza.

Il casinò AdmiralBet: oltre mille i giochi disponibili



AdmiralBet è senza dubbio uno dei migliori casinò online in Italia. Nella sezione dedicata ai giochi del casinò, l'operatore offre una selezione impressionante con ben 1.038 titoli disponibili. Oltre a un'ampia varietà di slot machine, incluse quelle dei rinomati provider Pragmatic Play, Novomatic, Playtech e Netent, sono presenti anche numerosi giochi da tavolo, come roulette e blackjack, disponibili sia in modalità singola che multi-mano.

Nella sezione casino live è possibile trovare tavoli di ogni tipo, con croupier sempre pronti ad interagire con gli utenti, anche in lingua italiana, grazie al servizio di live chat. Oltre a tavoli di Blackjack, Baccarat e Roulette, troviamo anche i Game Show più popolari, come il Crazy Time o la Sweet Bonanza Candyland.

Una menzione a parte merita il bonus casino di benvenuto AdmiralBet, che mette a disposizione dei nuovi utenti fino a 2000 euro (100% dell’importo del primo deposito) + 150 FS. È inoltre presente, alla convalida del conto gioco, un bonus senza deposito da 300 euro. Secondo la nostra opinione, il bonus casinò Admiral Bet è ottimo sia per i neofiti che per gli utenti più navigati.



AdmiralBet metodi di pagamento disponibili

Su AdmiralBet, il deposito minimo è di 10€ per tutti i metodi di pagamento disponibili. I prelievi, invece, possono essere effettuati anche per importi minimi, come 1€ tramite PayPal. Il limite massimo di prelievo è di 10.000€. Tuttavia, alcune modalità di prelievo prevedono commissioni: 1€ per Postepay, 1,50€ per bonifico bancario e 2,50€ per bonifico domiciliato. I tempi di elaborazione dei prelievi variano da 2 a 5 giorni, mentre i depositi sono immediati. AdmiralBet offre 8 metodi di deposito e 6 di prelievo, un numero inferiore alla media e con costi a carico dell'utente per alcuni metodi. Tutti i metodi di deposito sono validi per attivare il bonus di benvenuto sport:

Paypal : deposito minimo 10 euro, immediato;

: deposito minimo 10 euro, immediato; Carte di credito/Debito (Visa e Mastercardi): dep. min. 10 euro, immediato;

(Visa e Mastercardi): dep. min. 10 euro, immediato; Postepay : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Skrill : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Skrill 1-Tap : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Neteller : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Paysafecard: dep. min. 10 euro, immediato;

Servizio clienti AdmiralBet Live Chat migliorabile

La live chat di Admiralbet è un servizio normale che presenta pro e contro. Tra i pro, segnaliamo degli operatori competenti e in grado di rispondere ai quesiti posti dagli utenti in tempi abbastanza rapidi. Nello specifico, abbiamo interpellato il supporto in chat chiedendo lumi sulle tempistiche di prelievo e abbiamo ricevuto una risposta articolata, ma che si poteva trovare anche nelle FAQ del sito.

Tra i contro, invece, segnaliamo che il servizio clienti tramite chat non è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 21, come invece è indicato. Abbiamo provato, infatti, a contattare una seconda volta il supporto via chat alle 8:15 circa del mattino, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Se dobbiamo valutarla nel complesso, in base alla nostra esperienza, la live chat di Admiralbet funziona abbastanza bene, ma con alcuni disservizi che possono portare a dei ritardi nella risoluzione dei problemi degli utenti. Ad ogni modo, la chat non è l’unico metodo disponibile per contattare il servizio clienti.

Come contattare l’assistenza clienti AdmiralBet

Oltre alla chat in tempo reale, esistono altri due modi per contattare il supporto Admiralbet: via telefono o tramite mail. Se si desidera contattare il supporto telefonico, bisogna chiamare il numero verde 800 213 191, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 21. Per inviare una mail, invece, è necessario scrivere a supporto@admiralbet.it.

Il contatto telefonico è consigliato quando dovete risolvere dei problemi più urgenti o di portata maggiore, come – ad esempio – un blocco temporaneo del conto gioco. In tutti gli altri casi suggeriamo di provare con la live chat o con l’invio di una email.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Per questa recensione Admiralbet abbiamo tenuto conto delle opinioni degli utenti che hanno già utilizzato questa piattaforma. Prima di vedere alcuni feedback degli utenti che abbiamo ritenuto attendibili, diciamo che l’app di Admiralbet ha un giudizio di 5 stelle su 5 su App Store, ma presenta 2 sole valutazioni, il che rende questo voto poco attendibile.

Feedback positivi:

Pagamenti delle vincite rapidi, solitamente in 24 ore

I giochi non si bloccano

È facile piazzare le proprie puntate

Feedback negativi:

Servizio clienti troppo lento nelle risposte

● ● ●

Recensioni AdmiralBet: il verdetto finale di CalcioMercato

Nel complesso, la nostra valutazione di Admiralbet al termine di questa recensione è positiva. La piattaforma si distingue per la presenza di un buon numero di mercati nelle scommesse sportive (in particolare sul calcio), una buona selezione di giochi da casino e numerose promozioni. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che dovranno essere migliorati, a partire dal servizio clienti, che necessita di maggiore efficienza e accessibilità per rispondere prontamente alle esigenze dei clienti. Anche se il sito offre numerose opzioni di deposito e prelievo, le commissioni su alcuni metodi di prelievo rappresentano un punto negativo. Nonostante questi aspetti che si possono migliorare, Admiralbet resta una valida scelta per gli appassionati di scommesse e giochi online. Resta aggiornato con tutte le nostre recensioni dei siti scommesse.

● ● ●

Domande Frequenti

AdmiralBet è sicuro?

Sì, Admiralbet ha regolare licenza ADM numero 15096 ed è pertanto soggetta alle rigide leggi e ai regolamenti dello Stato italiano.

Perché scegliere AdmiralBet?

Admiralbet può essere maggiormente indicato per chi vuole divertirsi senza rischiare una grossa fetta del proprio capitale, grazie al bonus benvenuto scommesse.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di AdmiralBet?

Il supporto clienti e le commissioni su alcuni metodi di prelievo sono aspetti che dovrebbero essere migliorati da parte del team di Admiralbet.