Recensione Signorbet: il test definitivo e la nostra opinione

In questo approfondimento spiegheremo in che modo si sta imponendo nel mondo delle scommesse Signorbet. Il brand Made in Italy è nato nel 2020 per portare tramite il sito e l'app Signorbet scommesse, l'esperienza maturata dal gruppo Slot Plus nel settore degli apparecchi da intrattenimento. Dopo aver provato nelle ultime settimane il bookmaker, nelle sezioni scommesse, casino, slot, bingo e lotterie, possiamo condividere in questa Recensione su Signorbet la nostra opinione sul sito dell'operatore, quanto sono vantaggiosi i bonus registrazione e primo deposito, senza nascondere aspetti a nostro avviso da migliorare.

Il nostro riscontro su Signorbet

⭐ 4/5 Giudizio generale

⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4,5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4,5/5 Servizio clienti

Il vero punto di forza del portale di Signorbet scommesse è il palinsesto pre match: già giorni prima delle partite di Serie A viene data al giocatore la possibilità di scegliere tra quasi 2000 puntate. Si tratta di un'offerta che renderebbe Signorbet di livello almeno pari rispetto a quello di portali storici come bet365, anche se per raggiungere l'eccellenza mancano ancora alcuni dettagli come il servizio live streaming. Il secondo punto di forza è il servizio clienti e una navigabilità del sito che mette il giocatore nella condizione di non avere mai problemi. Descriveremo più avanti il bonus Sport Signorbet, interessante, anche se con le promozioni l’operatore strizza molto l’occhio ai giocatori da casinò.

● ● ●

Recensione Signorbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Cominciamo a dare qualche numero in questa recensione su Signorbet: il bonus benvenuto scommesse è del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 100€ ed è necessario inserire il codice SPORT24 in fase di registrazione. Entro 30 giorni dall’erogazione il giocatore deve puntare 8 volte l’importo in multiple da almeno 4 pronostici a quota minima 1.60 per singolo evento. La somma ottenuta deve poi essere rigiocata una volta in una multipla da quota 8.00 complessiva, scegliendo tra pronostici pre-match e live. A nostro avviso la promo scommesse Signorbet è molto interessante, ma la differenza la fa il bonus registrazione senza deposito da 1.012€ da spendere sulle slot, con requisito di puntata 50x sui giochi di 4 diversi provider e 500€ di importo massimo convertibile.

● ● ●

Il bonus di Signorbet a confronto

Per comprendere meglio quanto sia competitivo il bonus benvenuto sul sito di casino e scommesse di Signorbet lo metteremo a confronto con quelli proposti dai big del settore. I 1.012€ per la registrazione da giocare gratis sulle slot fanno ovviamente la differenza: AdmiralBet propone 150 giri gratis + 300€, Betflag arriva a 1000€. Il rollover di 50x è in linea con le altre offerte se si pensa che viene sbloccato in quattro tranche, su quattro provider diversi (Relax Gaming, Playson, Pragmatic Play e Play'n Go). Il bonus benvenuto Scommesse è di 100€, lo stesso valore proposto da bet365, Betsson e Netwin. Il piatto è quindi alto e si hanno ben 30 giorni per capire come gestire al meglio la promozione prima che scada, una tempistica larga che raramente viene concessa. Dovendo trovare un pelo nell’uovo il rollover di 8x per il Real Bonus è appena più alto rispetto a quello di altri brand come Snai e Better (6x). Mettendo tutto sulla bilancia le condizioni sono favorevoli e in grado di accontentare i gambler più esperti e i giocatori meno navigati.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Signorbet

Nel logo di Signorbet scommesse spicca un papillon, simbolo che anticipa l’eleganza e la cordialità dell’Help Desk nel darci in pochi minuti le delucidazioni su come portare a termine la registrazione. La procedura è molto rapida, anche se nella nostra recensione Signorbet perde qualche punto per il fatto di non essere tra i siti scommesse SPID. Prima di cominciare a giocare non è stato quindi possibile utilizzare l’identità digitale, ma è stata necessaria la registrazione classica con l’invio del documento. Poco male, visto che come vedremo sono bastati pochi minuti. Ecco gli step per registrarsi a Signorbet:

Accedere alla sezione "Registrati" del sito

del sito Compilare il form di registrazione

Controllo dei dati come codice fiscale e numero del documento d’identità

Effettuate il login dopo aver ricevuto la mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica personale

Invio della copia del documento entro 30 giorni. Sono validi carta d’identità, patente di guida o passaporto

● ● ●

Signorbet, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Sulla piattaforma di Signorbet i giochi disponibili sono le scommesse - quelle sportive, le virtuali e le ippiche - le slot, i casino, il poker, il bingo, i giochi di carte e le lotterie. Tutte queste categorie sono a portata di click con la classica barra in alto, sfruttata anche per dar spazio agli eventi top del giorno. Stiamo quindi parlando del classico portale che offre gaming e intrattenimento a 360°, con il layout tipico di Microgame, società beneventana che ha fatto scuola nella creazione di piattaforme digitali dedicate al gaming. Tra le sezioni messe in rilievo nella sezione scommesse di Signorbet spiccano quella delle Quote Maggiorate.

● ● ●

Signorbet App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L'app casino e scommesse di Signorbet è disponibile sia per per dispositivi iOS sia per quelli Android. Nella versione mobile si trova lo stesso palinsesto sport del sito, ma da mobile è più facile sfruttare alcune funzioni speciali. Accedendo alla sezione Schedina, disponibile nella barra in basso, al giocatore vengono suggeriti pronostici pronti che possono essere personalizzati ed è molto comoda anche la possibilità di trasformare la multipla in un sistema. La navigazione dell’app Signorbet scommesse è particolarmente performante anche per le Memo bet (i pronostici salvati dai giocatori) e per lo strumento Bet Boost per studiare le quote maggiorate.

● ● ●

Signorbet: recensioni sul palinsesto sportivo

La grande sfida del sito scommesse Signorbet era quella di garantire un palinsesto sportivo all’altezza di quello proposto per le slot, visto che il sito nasce da una costola di una società che si è imposta nel settore della sale giochi. Il numero di sport disponibili durante la nostra fase di test è variato tra 26 e 28, in linea quindi con i migliori siti scommesse come Snai e Lottomatica, e la sezione live non raggiunge la perfezione solo per il fatto che non abbiamo potuto ad accedere al servizio delle dirette streaming. Il giocatore non viene comunque abbandonato considerando la ricca offerta di highlights e statistiche. La sezione più ricca del palinsesto sportivo Signorbet è però quella legata alle scommesse sui marcatori: gli specialisti di questa tipologia di puntate potrebbero trovare il proprio Giardino dell'Eden. Potranno ritenersi più che soddisfatti gli appassionati di ippiche e virtuali.

Il Programma fedeltà di Signorbet: cos’è e come funziona

Nelle prossime righe vedremo come funziona il Programma fedeltà di Signorbet scommesse e casino, una versione più semplificata rispetto ad altri Vip Club come Snai+. La raccolta punti è unica per tutti i giochi e molto semplicemente una volta effettuato il primo deposito si accumulano punti ogni volta che si termina una sessione. Al giocatore basta quindi accedere al “Negozio” virtuale dedicato per spendere i punti e convertirli in bonus scommesse, poker, casino o lotterie. I primi potranno essere spesi solo sulle scommesse sportive in multipla con quota minima totale pari a 3.00, mentre non sono acquistabili chips per i tavoli cash game e ticket virtuali per le lotterie. Tutti i bonus hanno una scadenza di 3 giorni dal momento del riscatto.

I 30 Freerounds quotidiani di Signorbet: cosa sono e come funzionano

I Daily Spins del casino di Signorbet hanno un nome originale ma soprattutto sono numerosi. Ogni giorno il giocatore riceve 30 free spin gratuiti da utilizzare sulle slot Dead or Alive, Fruit Shop, Ra's Legend, Five Star, Boat Bonanza Colossal Catch, Cat Wilde and The Incan Quest, Re Mida e Book of Pharaon Deluxe. La somma ottenuta è un fun bonus da giocare entro 24h dall'assegnazione e ha un requisito di puntata 50x.

● ● ●

Il casinò Signorbet: oltre 2000 giochi e … Decenni di esperienza sul campo

Il casinò Signorbet gioca su un campo amico, visto che il sito rappresenta la nuova generazione telematica del Gruppo Distante, che vanta decenni di esperienza sul campo delle slot e delle vlt nelle sale fisiche. Il tutto si traduce con una selezione di quasi 2000 tra slot e table games, oltre a circa 100 titoli nella categoria casino live, compresi i game show con croupier ripresi dal vivo. Meritano una citazione anche i tanti tavoli da poker, sia cash game che tornei con montepremi fino a 50.000 euro.

● ● ●

Signorbet metodi di pagamento disponibili

Ecco i metodi validi per i depositi e i prelievi su Signorbet, da quelli classici a quelli più moderni.

Carta di Credito

Carta di Debito

Bonifico Bancario

Postepay

Skrill

Ricarica Scratch

● ● ●

Servizio clienti Signorbet

Per richiedere informazioni e contattare il servizio clienti abbiamo scelto la soluzione della chat, che consigliamo sempre perché comoda, attivabile da desktop o app e solitamente molto rapida. Abbiamo simulato di avere problematiche nel comprendere il funzionamento del bonus primo deposito Signorbet e il servizio clienti ci ha fornito tutte le risposte in pochi minuti. Anche in questo caso si nota l’esperienza decennale del contatto diretto con il pubblico.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Per qualsiasi dubbio Signorbet offre un’assistenza clienti con un servizio attivo 7 giorni su 7 dalle 09:00 alle 22:00. Le opzioni sono quelle classiche, ovvero il Numero Verde 0831 091440 e la chat che come sempre è la strada più rapida e diretta. Per richieste o problematiche inerenti al Conto Gioco la mail è assistenza@signorbet.it

● ● ●

Recensione Signorbet: il verdetto finale di CalcioMercato

Siamo giunti alla conclusione di questa recensione di Signorbet. La nostra esperienza da sito e da app è stata molto positiva per la profondità del palinsesto scommesse, per le quote proposte e per il bonus primo deposito sport. L’assenza delle dirette live streaming è a nostro avviso un vuoto da riempire al più presto. Nel palinsesto slot si vede l’esperienza del gruppo nel selezionare i titoli più apprezzati dal pubblico ed è notevole il bonus senza deposito da 1.012€.

● ● ●

Domande Frequenti

Signorbet è sicuro?

Assolutamente sì. Signorbet opera nel settore delle scommesse e dei casino online tramite la concessione ADM per il gioco a distanza GAD 15469: è la garanzia migliore per i giocatori sia per la tutela dei dati sia per la sicurezza del pagamento delle vincite.

Perché scegliere Signorbet?

Il bonus scommesse senza deposito da 1.012€ in Fun Bonus Slot è uno dei migliori nel settore del gioco online legale. Il palinsesto spicca per la completezza.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Signorbet?

Per migliorare l’esperienza degli appassionati di scommesse Signorbet dovrebbe arricchire la sezione live con le dirette streaming.