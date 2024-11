Netwin è un operatore di giochi online di proprietà di Mac S.r.l., società interamente partecipata da RB Holding. Questa Holding opera da oltre 50 anni nel settore dell’intrattenimento ed ha riversato la sua enorme esperienza nel sito di cui ti parleremo in questa recensione. Netwin Scommesse e Casinò, attivo dal 2020, si sta facendo spazio nel settore puntando sull'intrattenimento e cercando di coinvolgere i clienti tramite una strategia simile a quella delle piattaforme on-demand che offrono contenuti sportivi o cinematografici. Leggi le nostre opinioni su Netwin, raccolte in questa recensione scritta dopo aver testato a lungo quote e giochi.



Il nostro riscontro su Netwin

⭐ 3.5/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 3.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3.5/5 Servizio clienti

Netwin è un operatore emergente, attivo da meno di 5 anni, ma già in grado di differenziarsi nell’ampio panorama del betting per le sue idee chiare. La prima cosa che notiamo è il palinsesto scommesse di Netwin. Ci sembra davvero completo già dal primo sguardo. Oltre ai canonici sport con maggior seguito quali calcio, tennis, basket e motori, offre infatti anche mercati legati a sport e competizioni molto meno seguite quali ad esempio il pugilato o la pallamano.

C’è anche il pesapallo. Si, lo ammettiamo, siamo dovuti andare a ‘googlare’ per capire cosa fosse. E abbiamo scoperto che in Finlandia è lo sport nazionale. Se sei alla ricerca di siti di scommesse che abbiano promozioni interessanti, Netwin può diventare la tua nuova casa: merito dei bonus multipla offerti frequentemente e delle ottime quote maggiorate proposte. Inoltre, il Casinò di Netwin può vantare diverse categorie di Slot, la sezione VIP e la sezione Live.

Recensioni Netwin: qual è il bonus benvenuto sport per i nuovi registrati?

Il welcome bonus sport di Netwin consiste in 100€ gratis + fino a 100€ di Bonus scommesse sul primo deposito. Una promozione che si rivolge a tutti i nuovi iscritti e che prevede l'erogazione del credito aggiuntivo entro i 3 giorni successivi alla convalida del conto gioco. Scopriamo come riceverli e le condizioni da soddisfare.

100€ bonus senza deposito

I 100€ in Fun Bonus presentano un requisito di wagering di 50x .

. Sono spendibili sulle slot dei seguenti provider: Hacksaw, Endorphina, Nemesis, WorldMatch, Gameart, Habanero ed Eurasian.

Per rispettare i requisiti di puntata, si hanno a disposizione 3 giorni.

Una volta soddisfatti il wagering richiesto (50x), si riceve automaticamente un real bonus di importo pari al credito residuo fino ad un massimo di 100€. Quest’ultimo presenta un requisito di puntata 1x e può essere speso alle slot dei provider indicati.

100€ Bonus Sport sul primo deposito

Il bonus Sport 100€ è erogato a fronte di una prima ricarica di importo minimo di 20€.

Per usufruire dell’offerta è necessario inserire nell’apposito campo il codice promo ”SPORT100”.

La promozione consiste in un bonus del 50% dell’importo della prima ricarica fino ad un massimo di 100€.

Per ottenere il real bonus il player deve effettuare, entro i 15 giorni successivi all’accredito della ricarica, giocate in real money per un importo pari a 4 volte (4x) l’importo depositato.

Sono valide le multiple di almeno 3 selezioni, con quota per singolo evento non inferiore a 1.80.

Sono escluse le giocate sistemistiche, le scommesse live e con soltanto 1 o 2 esiti.

Il bonus Netwin a confronto con altri operatori

Vale la pena fare una comparazione tra il bonus benvenuto sport di Netwin (100€ senza deposito + fino a 100€ sulla prima ricarica) e il bonus scommesse di altri due operatori online: Betway e LeoVegas.







Quale tra i 3 bonus benvenuto scommesse è il più conveniente? Le offerte parlano chiaro: l’offerta di Netwin è la più competitiva. Naturalmente, nella selezione, pesano anche altri fattori da valutare con cura. Eccone alcuni, che ti suggeriamo di considerare sempre:

I requisiti per ottenere il Bonus

I mercati su cui è valido il Bonus

Il tempo a disposizione per giocare il Bonus

Il palinsesto dell’operatore

La competitività delle quote

Come registrarsi su Netwin?

Per diventare un nuovo giocatore di Netwin è necessario registrarsi. Come? Mediante la modalità di registrazione classica, che è l’unica presente. La procedura di registrazione messa a disposizione del cliente è di certo uno degli elementi principali nella valutazione di una piattaforma di gambling online e noi abbiamo testato il suo funzionamento per darti una opinione approfondita di Netwin Scommesse.

Registrandoti su Netwin, al momento mediante una sola tipologia, potrai cimentarti nelle scommesse, con le slot online, nel casino live, nella sezione casino vip, o ancora nelle sezioni dedicate a ippica e virtuali. Potrai anche divertirti nella sezione lotterie. Come puoi vedere, registrarsi vale la pena per godere di un'offerta di gioco completa. Siamo certi che presto Netwin offrirà ai potenziali utenti anche la modalità di iscrizione tramite SPID e - perché no? - tramite CIE. Intanto, vediamo più da vicino come diventare nuovi registrati Netwin mediante la classica prassi di iscrizione.

Registrazione classica su Netwin: quali step seguire?

In questo paragrafo trovi i passaggi da seguire per la registrazione classica su Netwin. Al momento, è l’unico metodo a disposizione degli utenti per iscriversi a questa piattaforma online di gioco nata nel 2020. Ecco gli step da compiere per aprire un conto gioco Netwin:

La prima cosa che noterai, una volta che avrai avuto accesso alla pagina registrazione, è un pop-up che in cui inserire il tuo codice fiscale per compilare automaticamente alcuni campi (in particolar modo quelli relativi ai dati anagrafici) presenti nel form di registrazione che presidia la pagina. Inseriscilo per velocizzare i tempi e poi continuare a compilare il form all'interno del quale andranno inseriti anche gli alti dati personali. Successivamente dovrai fornire un indirizzo mail a cui ti sarà inviato il nome utente scelto. In fase di registrazione dovrai indicare gli estremi di un documento di identità valido e - successivamente - per convalidare il tuo conto dovrai inviarne una copia fronte/retro quando ti verrà richiesto da Netwin.

Recensione Netwin: quali giochi sono disponibili?

Senza dubbio, navigando il sito di Netwin, è subito chiaro che l’offerta di gioco è molto completa. Il focus è sulle scommesse, con un’ampia sezione dedicata alle quote Live. Ma ci sono anche giochi di casinò e casinò live per tutti i gusti. Sono infatti presenti tutte le cosiddette ‘Book of’ Slot, le megaways, le slot con Jackpot e ci sono diversi tavoli dal vivo forniti dai provider più in voga. Completano la panoramica gli skill games, ippica, lotterie e carte.

E ora parliamo di navigabilità del sito: ricordi quando all'inizio paragonavamo Netwin ai servizi on-demand che offrono contenuti sportivi o cinematografici? Ecco, l'home page di Netwin ricorda quella di Netflix o di piattaforme come Prime Video Sport per il modo in cui sono classificati e organizzati i prodotti: ad esempio, puoi trovare il ranking delle 10 slot della settimana come se fossero i 10 film più visti.

Netwin App Mobile: come funziona?

Netwin ha condensato tutta la sua offerta di gioco in un’unica App per offrire il meglio dell’intrattenimento online ai suoi utenti registrati. Anche in questo caso, i layout grafici sono caratterizzati da un design chiaro che permette di navigare il sito in maniera ordinata. L’App Netwin funziona bene ed è ideale per le scommesse: in media c’è un nuovo evento virtuale in partenza ogni 2 minuti. Poi ci sono tutte le promozioni disponibili nella versione desktop da sfruttare su un palinsesto Sport completo provando a mettere in schedina pronostici vincenti. Completano la piattaforma i prodotti casinò live e casinò, l’ippica e le lotterie per un divertimento che diventa a portata di mano a distanza di pochissimi click.



L’usabilità dell’App favorisce un'esperienza di gioco che, aggiornamento dopo aggiornamento, sta diventando ottimale. Questo ci permette aggiungere che - paragonando il funzionamento dell'App alla versione desktop - la navigabilità via App è più veloce e meno problematica.

Netwin: il palinsesto sportivo è completo?





Si, il palinsesto sportivo di Netwin è completo. Navigando la sezione Sport e la sezione Live troveremo ogni giorno migliaia di nuovi eventi e anche un calendario per tenerne traccia e scegliere su quali puntare. Netwin ha investito molto nelle funzionalità aggiuntive, disegnando molti filtri per consultare meglio competizioni ed esiti disponibili. Tra questi menzioniamo le combo bet, le chance mix, nonché i mercati dei marcatori e delle antepost. Potrai inserire nelle tue schedine eventi riguardanti anche gli sport meno 'chiacchierati' ma non per questo meno sfidanti e anche gli eSports.

Non mancano, come già anticipato, quote extra-Sport riservate ad eventi di spettacolo per lo più televisivi. Che dire? Nelle nostre recensioni dei siti scommesse ci teniamo sempre a sottolineare le qualità della sezione Sport e Netwin ha le carte in regola per emergere in questo mercato composto da numerosi operatori sia online che offline. Riuscirà a conquistarsi una fetta di mercato ampia?

Netwin Blog: cos’è?

Il Blog di Netwin è uno strumento informativo che mette a disposizione di tutti gli appassionati un ricco palinsesto editoriale, composto da guide e articoli riguardanti le news sul gambling e le news sull’operatore: nello specifico, oltre alle informazioni sull’industria di settore, vengono riportati comunicati stampa riguardanti la presenza di Netwin agli eventi di iGaming oppure le partnership strette con provider di giochi e servizi. La strategia dei contenuti scelta dal marchio si focalizza in particolar modo su 4 tipologie di prodotto, per altrettante categorie:

Casinò games

Casino live

Betting

Notizie

Accedendo alla homepage di Netwin si può cliccare sulla sezione Blog. Verremo indirizzati ad una pagina esterna al sito ma contenente una barra di navigazione per rientrare in qualsiasi momento ed esplorare le categorie di gioco. Come? Con un bagaglio di informazioni in più grazie alla lettura di articoli interessanti e coinvolgenti che permettono di restare aggiornati!

Netwin News: cos’è?

A proposito di aggiornamenti, Netwin offre anche una sezione a parte chiamata News. Navigando questo sito ci accorgiamo che tutti gli articoli riguardano i seguenti sport:

Calcio

Tennis

Basket

Ciclismo

Motori

Volley

Ci sono tanti approfondimenti da leggere con dei consigli sui pronostici su cui puntare per provare a vincere. Ma che tipo di articoli sono? Possiamo riassumere dicendo possono essere:

Preview: anteprime degli eventi sportivi in arrivo

News: le ultime notizi su calcio, tennis, motori, ciclismo, pallacanestro, MotoGP e Formula 1, Pallavolo

Focus: approfondimenti curati da esperti

In tutte e tre le categorie troverai, in ogni articolo, consigli sulle scommesse che puoi giocare. Con questa ricca programmazione editoriale – caratterizzata dalla presenza di un Blog e di un sito di News – Netwin vuole avvicinarsi a nuovi utenti casinò e a scommettitori emergenti per offrire loro guide e letture per orientarsi nel mondo del gioco.

Live Streaming, ci sono eventi disponibili su Netwin?

No, su Netwin non ci sono eventi che possono essere seguiti in modalità streaming dal vivo. A differenza di altri operatori, questa piattaforma non offre questa possibilità. Questa è, di certo, un’area da implementare a beneficio degli utenti per assicurare loro maggior intrattenimento sul sito. In compenso, nella sezione Live dedicata alle quote riguardanti eventi dal vivo c’è uno score che aggiorna gli utenti che stanno giocando o visitando il sito sugli eventi in corso in tempo reale - per monitorare ad esempio tabellino e marcatori di un match di calcio. Come dicevamo qualche paragrafo più su, però, la strategia di Netwin sembra essere molto simile a quella di piattaforme come Netflix o Prime Video. Inoltre, oggi, basta guardare a Twitch per sottolineare l’importanza di trasmettere eventi in streaming. Potrebbe essere un valore aggiunto per un giovane operatore, che già strizza da un punto di vista dell’organizzazione grafica dei contenuti l’occhio alle nuove generazioni di scommettitori?

Il casinò Netwin ha un Bonus competitivo?





Si, possiamo dire che il Casinò online di Netwin offre un bonus di benvenuto competitivo. In primo luogo, si tratta di un Bonus alla registrazione che Netwin chiama FreePlay100. Questo bonus offre ai registrati ben 100€ ed è rivolto a chi completa la procedura di attivazione del proprio game account. Questo bonus viene accreditato in saldo virtuale (fun bonus), diviso in maniera pari tra casino e scommesse. Si tratta, dunque, di:

50€ di fun bonus Casinò

50€ di fun bonus Sport

Con questa offerta, Netwin vuole dire la sua nel mercato posizionandosi con un bonus senza deposito che potrebbe far venire l'acquolina in bocca ai nuovi giocatori invogliandoli a scoprire questo (relativamente) nuovo operatore. Ci riuscirà? Noi crediamo di si, anche perché alla prima ricarica il nuovo giocatore può scegliere di inserire un nuovo codice promo e sbloccare uno dei bonus seguenti:

Bonus Casinò: 100% fino a 500€

Bonus Sport: 100% fino a 200€

Quali metodi di pagamento e prelievo sono accettati Netwin?

Eccoti un elenco dei metodi di pagamento che Netwin accetta per effettuare un versamento:

Carte di Credito (SafeCharge), minimo 10€, immediato

Bonifico su Conto Corrente Bancario/Postale, minimo 10€, 2-3 giorni lavorativi

Scratch Card, immediato

Skrill, minimo 10€, immediato

PaysafeCard, minimo 10€, immediato

OnShop, minimo 10€ - massimo 300€, immediato

Noti qualche metodo di pagamento mancante? Noi si, ad esempio uno dei più importanti e cioè PayPal! Manca, inoltre, il circuito di credito e debito Visa. Nonché il circuito PostePay. E per quanto riguarda le modalità di prelievo? Quali sono i metodi accettati da Netwin per effettuarne uno?

Carte di Credito (SafeCharge), minimo 10€, entro 7 giorni

Bonifico su Conto Corrente Bancario/Postale, minimo 10€, entro 7 giorni

Voucher: disponibile entrando nella propria area riservata e inserendo i dati richiesti

Bonifico Istantaneo, minimo 10€, immediato

Skrill, minimo 10€, entro 72 ore

Il Servizio clienti Netwin è attivo 24 ore su 24?

No, il servizio assistenza ai clienti di Netwin non è attivo 24 ore su 24. È attivo però da lunedì a domenica dalle ore 08.30 alle 23.00. Ma è affidabile? Abbiamo contattato un operatore in live chat: la prima cosa che abbiamo notato è che non ha una foto profilo e non ci appare il suo nome bensì una generica scritta ‘Operatore Assistenza Online 2'. Buonasera a lei, operatore! Al nostro supporto, che è stato molto disponibile, abbiamo chiesto informazioni sui Bonus di benvenuto come se fossimo utenti alle prime armi non ancora registrati. Le informazioni ci hanno chiarito le idee. Poi abbiamo provato a porre qualche domanda più approfondita sugli altri 2 Welcome Bonus (Casino e Sport) disponibili alla prima ricarica. Lì, l’operatore ci ha risposto riportando quanto scritto nel sito piuttosto che spiegarci con parole semplici il funzionamento. Che dire? Un'esperienza... agrodolce. Qualcosa si può ancora migliorare? Si.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore?

Per contattare l’assistenza clienti di Netwin in più modi:

Live Chat, compilando un form con l’oggetto della tua richiesta verrai prima accolto da un assistente virtuale e poi da un operatore ‘umano’;

Via telefono, contattando il 800694971

Via Whatsapp, scrivendo al numero 3668756351

Via mail, scrivendo all’indirizzo helpdesk@netwin.it

Come anticipato, tutte e 3 le tipologie di servizio assistenza clienti fornite dal sito di Netwin sono disponibili tutti i giorni dalle 08.30 alle 23. Non vi è, dunque, assistenza diretta per coloro i quali amano giocare di notte. Se, dunque, un giocatore dovesse riscontrare problemi nella sua esperienza di gioco dopo le 23.00 dovrebbe inviare una mail e aspettare la riapertura del servizio al mattino seguente. Si tratta di una limitazione, ma dall'altra parte apprezziamo lo sforzo nel mettere a disposizione più mezzi durante la giornata. E apprezziamo anche che c'è un indirizzo mail a cui scrivere in caso di reclami: è reclami@netwin.it.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Di seguito trovi una raccolta di opinioni degli utenti che si sono registrati su Netwin e ci giocano, trovate in rete.

Le abbiamo divise in feedback positivi e feedback negativi. I maggiori feedback positivi sono:

Puntualità nel ricevere le vincite tramite bonifico

Quote competitive

Varietà di provider di giochi da Casinò

Navigabilità dell’App

Offerta di gioco limitata

Problemi tecnici nella versione desktop

Troppe limitazioni ai giocatori

Recensioni Netwin: il verdetto finale di CalcioMercato

Non mancano, naturalmente, anche i commenti negativi da parte degli utenti:

Paragoniamo Netwin a un calciatore. È giovane, ma è cresciuto in una vera e propria cantera nota per la valorizzazione dei talenti. I tifosi lo amano per il look (del sito). Ha già fatto qualche esperienza in prima squadra, ma non ha ancora trovato continuità. Alle volte risulta lento, altre volte poco concreto nelle sue giocate. Conosce, però, molto bene questo (e altri) Sport e siamo sicuri che in futuro potrà dire la sua. Per farlo, naturalmente, ha bisogno di consigli e di persone che investono nel suo futuro e nella sua disciplina. Ecco, a proposito di consigli, cosa potrebbe migliorare Netwin? Qui ne abbiamo elencato alcuni:

Inserire una sezione di eventi visibili in live streaming

Il servizio assistenza clienti può offrire una maggiore affidabilità

Inserire metodi di pagamento usati da tutti, come PayPal

Come direbbe una famosa canzone, "Il ragazzo si farà". Ne siamo certi.

Domande Frequenti

Netwin è sicuro?

Si. Netwin, che possiede una regolare licenza ADM, è un sito sicuro e affidabile al massimo. Lo dimostrano le informazioni nella sezione assistenza, che spiegano con chiarezza metodi e tempistiche di prelievo e pagamento.

Perché scegliere Netwin?

Chi desidera scommettere su Netwin troverà sicuramente un palinsesto completo, con un’ottima copertura dei mercati e diverse opzioni per fare pronostici

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Netwin?