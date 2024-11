Recensione Netbet: il test definitivo e la nostra opinione

In questa recensione di Netbet ci concentreremo principalmente sulla sezione betting di questo portale attivo dal 2008 nel mercato del gioco online italiano. Si tratta di uno dei siti scommesse migliori e più intraprendenti nell'aggiornare il palinsesto messo a disposizione degli scommettitori, con discipline e campionati che possono soddisfare anche l’appassionato più meticoloso. Non solo come casino quindi, ma anche come bookmaker Netbet scommesse ha saputo ritagliarsi il suo spazio tra i colossi del gaming, catturando anche la nostra curiosità. Dopo averlo ampiamente testato racconteremo punti di forza e lacune del sito, anticipando tutte le curiosità e i dubbi degli appassionati di scommesse sportive.



Il nostro riscontro su Netbet

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4/5 Servizio clienti

L’esperienza su Netbet scommesse è stata molto positiva per le quote competitive che possono portare a migliorare il payout sia sul breve che sul lungo periodo: per fare un esempio sulle Scommesse Europei 2024 l’Italia è proposta campione a 15. Il bonus di benvenuto su Netbet non è tra i più ghiotti del mercato, ma come per Betway e Bet365 è piuttosto semplice da ottenere anche per i giocatori meno esperti, aiutati anche dal layout del sito.

Recensioni Netbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Chi desidera provare le scommesse di Netbet può usufruire del bonus di benvenuto dedicato ai nuovi iscritti. Inserendo il codice bonus Netbet “SPORT” in fase di registrazione si ha diritto al welcome bonus fino ad un massimo di 50€ e pari al 50% del primo versamento. In più, sono previsti 20 free spins al giorno per 10 giorni sulle slot. Il valore non stellare del bonus Netbet scommesse è compensato da requisiti di puntata molto bassi. Quanto versato (Skrill e Neteller non sono validi in questo caso) deve essere rigiocato un sola volta, entro 15 giorni su scommesse con quota non inferiore a 2.00 e quota minima per evento, nel caso delle multiple, non inferiore a 1.25.

Il bonus di Netbet a confronto

Il bonus Netbet scommesse, seppur non troppo generoso, è molto vantaggioso se si vogliono avere discrete chance di rispettare i requisiti della promozione. Facciamo un paio di esempi per essere più chiari. Il piatto messo in palio su Goldbet arriva a 1.750€, ma a fronte di un deposito più alto e con il rollover di 6x che è nettamente più rischioso: per i giocatori meno esperti sembra più adatta la promo scommesse di Netbet. Inoltre, grazie ai 200 free spins, Netbet come Snai (15€ gratuiti alla registrazione divisi tra betting, casino e slot) offre un bonus ibrido che strizza l’occhio anche ai giocatori che vogliono provare le slot.

Come procedere alla registrazione su Netbet

La registrazione a Netbet scommesse è lo step decisivo per accedere a tutti i giochi presenti sul portale. Prima di procedere è consigliabile avere a portata di mano un documento valido e decidere se preferire il bonus scommesse o il bonus casino (100% fino a 600€ )

Ecco gli step da seguire per registrarsi a Netbet scommesse:

Accedere tramite il link presente su questo sito all’area per la registrazione

Compilare il form inserendo i dati personali richiesti e le indicazioni sui limiti di deposito. Nome utente e password sono tra le prime informazioni richieste

Inserire il codice SPORT se si vuole usufruire del bonus Netbet per le scommesse oppure CASINO1, valido per il bonus casino

Procedere infine alla verifica dell'identità inviando la copia digitale del documento.

Netbet utilizzare il sito e i giochi disponibili

La nostra opinione su Netbet è confermata dalle recensioni degli utenti: ordinato e facilmente navigabile, il portale ha quattro sezioni principali: scommesse, scommesse live, casino e casino live. Per quanto riguarda la prima, in evidenza appaiono gli eventi sportivi più interessanti del giorno, ma scorrendo si può accedere agli oltre 30 sport disponibili. Con un clic si raggiunge la sezione delle promo ricorrenti, forse molto più interessanti dello stesso bonus di benvenuto: citiamo il “Programma VIP”, il “Club delle Multiple: fino a 100”€ e le “Quote Maggiorate”, che in alcuni casi ci hanno fatto cambiare idea su una puntata. Durante la nostra esperienza sono stati molto utili anche le funzioni Cash Out e Quote favorite, con la possibilità di selezionare i match più o meno equilibrati. Le scommesse live di Netbet sono fruibili grazie alle statistiche live e alla diretta con gli highlights del match selezionato.

App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Per quanto riguarda le App scommesse NetBet, disponibili sia per iOS sia per Android, segnaliamo un’interfaccia intuitiva che per il layout ricorda molto la versione desktop. Le quattro sezioni permettono di passare dal palinsesto live e pre match, oltre che al carrello delle scommesse selezionate e la lista delle giocate effettuate. Come con l’app di Betflag con l’app di Netbet Sport il giocatore è messo nelle condizioni ideali di gestire il cash out e le puntate live, ma dovendo trovare un limite la velocità dell'applicazione non è la stessa delle app scommesse Sisal e Snai, più performanti quando si devono gestire più multiple.

NetBet: recensioni su palinsesto sportivo





Passiamo ad uno degli argomenti più caldi della recensione di NetBet scommesse. Il palinsesto scommesse non ha lacune per quanto riguarda i campionati più giocati, le leghe minori e gli sport con oltre 30 discipline disponibili. Si può parlare di un palinsesto che si avvicina a quello di un colosso come Bet365, anche se la differenza con il bookmaker di origine anglosassone si nota con la rumorosa assenza delle scommesse ippiche. Abbiamo comunque notato maggiore scelta rispetto a quello di altri bookmaker come Admiralbet, che tendono ad una maggiore selezione.

l’App Netbet news, tra Fantacalcio e pronostici

Parliamo ora di una chicca dedicata agli iscritti di Netbet scommesse. Interessante e ricca di notizie l’app Netbet News, con approfondimenti, consigli sul fantacalcio e i pronostici vincenti a cura di Giulia Fazio. Da non perdere poi la sezione “Lo sapevi che…” angolo con curiosità sui grandi eventi sportivi e analisi tattiche molto curate.

Il Programma NetBet Scommesse VIP invece permette di accedere a promozioni speciali ma anche a vantaggi extra betting, come l’invito ad incontri sportivi, concerti ed eventi da tappeto rosso. Merita una citazione anche il "Club delle Multiple: fino a 100€": è una promozione molto comune tra i bookmaker, ma con le scommesse multiple di Netbet il bonus in palio è piuttosto generoso.

Il casinò Netbet: bonus anche sul secondo e terzo deposito





Dall’home del sito si raggiungono facilmente le due sezioni casino e casino live di Netbet, caratterizzati entrambi da un catalogo molto corposo accessibile a tutti via desktop e mobile. Appaiono subito in "vetrina” alcuni dei titoli di Playson, NetEnt, Pragmatic, IsoftBet e IGT, provider protagonisti nel palinsesto di Netbet

Inoltre, Netbet offre un un bonus casino di benvenuto complessivamente più generoso rispetto a quello dedicato alle scommesse. Con il codice promozionale Netbet “CASINO1” si riceve il 100% fino a 200€ sul primo versamento, oltre a 20 Giri Gratuiti al giorno per 10 giorni. La particolarità è che si possono sbloccare 200€ anche sul secondo e terzo deposito, per un totale di 600€ +200 free spins, con requisito di giocata x40 entro 30 giorni dalla ricezione del bonus. A nostro avviso Netbet è da considerare tra i migliori casino online in Italia per la ricca offerta di slot disponibili (circa 800), la sezione live casino ben curata e l'ottima assistenza clienti.

Netbet metodi di pagamento disponibili

Ecco i metodi di pagamento disponibili per Netbet scommesse. Ricordiamo che per il Bonus Netbet Sport, così come per il casino non possono essere utilizzati eWallet, quali Skrill e Neteller.



Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito €10.00 2-48 ore Carta di debito €10.00 Immediato Paypal €10.00 2-48 ore Paysafecard €10.00 Immediato Apple Pay €10.00 2-48 ore Skrill 1-Tap €10.00 Immediato Neteller €10.00 Immediato Skrill €10.00 Immediato Bonifico bancario €10.00 Fino a 24 ore

Servizio clienti Netbet, 7 giorni su 7

Il customer service per le scommesse Netbet ha superato ampiamente il nostro test. Abbiamo scelto di provare le tre opzioni disponibili per l’assistenza clienti: la più veloce, durante una domenica, è stata la chat. Due le domande: la prima, se fosse possibile effettuare scommesse sportive tramite le app Android e iOS, e la seconda sulle tempistiche a disposizione per rispettare i requisiti di puntata del bonus scommesse. In entrambi i casi l’operatore ci ha fornito precise informazioni su quali siano i requisiti di puntata del bonus Netbet scommesse sportive e su come utilizzare le applicazioni. Anche al call center e via mail sono arrivate risposte dettagliate sui dubbi relativi alla fase di registrazione.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Per chi avesse bisogno di assistenza per effettuare le scommesse su Netbet sono disponibili varie opzioni. Il call center è aperto tutti i giorni, dalle 14.00 alle 20.00 attraverso lo 0694803332, mentre la live chat può essere consultata dalle 10:00 alle 22:00. La terza via è la email a info@netbet.it

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Come ci aspettavamo buona parte degli utenti di Netbet scommesse ha espresso giudizi positivi, mettendo in luce il palinsesto, il payout e le quote alte. Il valore del bonus scommesse Netbet non ha esaltato la platea dei giocatori, ma ha premiato anche gli scommettitori meno esperti. Tra gli aspetti da migliorare c'è senza dubbio la velocità delle app, e l'assenza di altri giochi come ippica, poker e lotterie, oltre ad una sezione streaming ancora in stand by.



PRO

Quote generose rispetto ai competitor

Palinsesto completo

Bonus non generoso ma con un facile requisito di puntata

Statistiche accurate per i match live

App apprezzate ma da migliorare nelle perfomance

Sezione streaming non attiva

Recensione Netbet: il verdetto finale di CalcioMercato

CONTRO

Siamo giunti alla fine di questa recensione di Netbet scommesse. Ci siamo iscritti aspettando onestamente qualche lacuna rispetto agli operatori più blasonati, nonostante il portale sia operativo dal 2008, ma abbiamo cancellato presto buona parte dei nostri pregiudizi. Come abbiamo scritto resta un po’ di gap con colossi come Snai e Better, ma gli appassionati di casino e betting possono trovare su Netbet tutto ciò che serve per un divertimento a 360 gradi e l’impressione è che la strada verso un’offerta completa sia in discesa.

Domande Frequenti

Netbet è sicuro?

Netbet è un operatore che offre scommesse sportive online tramite la licenza dei Monopoli di Stato numero 15015. Operando in un contesto estremamente controllato deve garantire sicurezza e tutela del giocatore

Perché scegliere Netbet?

I giocatori ancora non troppo esperti potrebbero effettuare le prime scommesse online su Netbet per sfruttare le quote interessanti e per le caratteristiche di un bookmaker che dedica molta attenzione anche a chi non genera alti volumi di gioco.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Netbet?

Su Netbet scommesse e casino sono già proposti con qualità, ma mancano le sezioni ippica, poker e lotterie.