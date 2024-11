Surebet: cos'è, come funziona e strumento per calcolarle

Lo Surebet, conosciuto anche come "scommessa sicura", è una strategia utilizzata dai giocatori per ottenere un profitto garantito indipendentemente dal risultato di un evento sportivo. Questo approccio sfrutta le discrepanze delle quote offerte dai vari bookmaker per lo stesso evento. In pratica, piazzando scommesse su tutti i possibili esiti di un incontro con quote favorevoli, si può garantire un guadagno netto, indipendentemente dall'esito finale.

Funzionamento dello Surebet

Il funzionamento dello Surebet si basa sul concetto matematico di copertura totale delle probabilità. Ogni esito di un evento ha una probabilità implicita associata alla quota fornita dal bookmaker. Se la somma delle probabilità implicite di tutti gli esiti è inferiore a 100%, siamo di fronte a una Surebet.

Esempio:

- Bookmaker A offre quota 2.10 per il segno "1".

- Bookmaker B offre quota 3.50 per il segno "X".

- Bookmaker C offre quota 4.00 per il segno "2".

Con un calcolo matematico è possibile distribuire la puntata tra i tre esiti in modo tale da ottenere un profitto netto indipendentemente dal risultato.

● ● ●

Come riconoscere una Surebet?

Per individuare una Surebet, è necessario confrontare le quote di diversi bookmaker per lo stesso evento e calcolare la probabilità implicita:

Probabilità implicita = 1 / Quota

Sommando le probabilità implicite:

Somma Probabilità implicite = 1 / Quota 1 + 1 / Quota X + 1 / Quota 2

Se il risultato è inferiore a 1 (o al 100%), è presente una Surebet. Oggi, esistono strumenti che automatizzano questo processo, consentendo agli utenti di individuare le Surebet in tempo reale. Uno di questi strumenti è fornito da Calciomercato, come descritto nel prossimo paragrafo.

Il nostro strumento sullo Surebet: come funziona?

Il Team di Calciomercato ha sviluppato uno strumento intuitivo e facile da usare per calcolare le Surebet in pochi secondi. Ecco come funziona:

Inserisci le quote: Scegli un evento e inserisci le quote offerte da differenti bookmaker per i tre possibili esiti (1X2) o per un testa a testa (12). Calcolo automatico: Il sistema analizza le quote e calcola: Se esiste una Surebet con profitto garantito.

La distribuzione ottimale della puntata per massimizzare il guadagno.

La possibilità di perdita, se non è una Surebet. Visualizza i risultati: In pochi istanti, il nostro strumento ti dirà se puoi ottenere un profitto sicuro e come distribuire le scommesse per ottenerlo.

Questo strumento è progettato per semplificare il processo di calcolo delle Surebet e aiutarti a scommettere in modo più consapevole e strategico.

● ● ●

Migliori operatori per confrontare le quote

Per individuare le Surebet, è fondamentale affidarsi a siti scommesse che offrano quote competitive e facilmente confrontabili. Grazie a una selezione accurata da parte degli esperti del settore, abbiamo stilato una lista dei migliori siti di betting per effettuare confronti rapidi ed efficaci. Nella tabella seguente troverai una panoramica degli operatori più affidabili, con dettagli su caratteristiche, bonus scommmesse di benvenuto, e strumenti disponibili per l’analisi delle quote.



Si ricorda che alcuni degli operatori indicati offrono dei bonus senza deposito che possono utilizzati per testare le piattaforme dei bookies.

● ● ●

FAQ sullo Surebet

Lo Surebet è legale?

Sì, il Surebet è legale. Tuttavia, è fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni di ogni bookmaker, poiché alcuni potrebbero limitare o vietare l'uso di strategie di arbitraggio. Inoltre, alcune promozioni, come le quote maggiorate, possono essere soggette a restrizioni specifiche imposte dagli operatori, che è importante rispettare.

È rischioso utilizzare le Surebet?

Se calcolate correttamente, le Surebet non comportano rischi. Tuttavia, errori nel calcolo o cambiamenti improvvisi delle quote possono comportare perdite.

Quanta esperienza serve per fare Surebet?

Grazie agli strumenti come il nostro calcolatore, anche i principianti possono iniziare a utilizzare le Surebet con facilità. Tuttavia, un minimo di conoscenza del mondo delle scommesse è sempre utile.

Posso usare lo Surebet su qualsiasi sport?

Sì, lo Surebet è applicabile a qualsiasi sport, purché ci siano discrepanze tra le quote offerte dai bookmaker.