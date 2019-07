La Lazio non fa partire la campagna abbonamenti, mentre altre società addirittura hanno già il loro sold out - vedi l'Inter. Per ora il motivo è ignoto ma, come riporta Cittaceleste.it, tutto parte dall'’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori. A seguire il tribunale di Roma, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SS Lazio S.p.a. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di disputa a porte chiuse o con chiusure di settori.



ABBONAMENTI LAZIO - Una forma di tutela che la Lazio avrebbe deciso di eliminare di sana pianta. Gli abbonati alle partite casalinghe della Lazio nell’eventualità di disputa di partite in un altro stadio o squalifica dello stadio o della curva per provvedimenti della Giustizia Sportiva (i casi di “responsabilità oggettiva”), così come di parziale indisponibilità dello stadio per lavori di manutenzione, a partire dalla stagione 2019/2020, scrive movimentoconsumatori, avranno diritto ad ottenere un rimborso parziale dell’abbonamento. La Lazio è stata diffidata anche dall'inserire ulteriori clausole che vadano a limitare i diritti dei consumatori.