La Lazio ha individuato il sostituto di de Vrij, passato all'Inter a parametro zero. Il club biancoceleste ha praticamente definito l'acquisto di Acerbi dal Sassuolo, a sua volta vicino a Izzo del Genoa. Al club neroverde del patron Squinzi andranno 7 milioni di euro più il centrocampista Cataldi, reduce dal prestito al Benevento. Per Acerbi è pronto un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione.



Inoltre i biancocelesti sono interessati a un altro difensore: il croato classe 1996 Caleta-Car del Salisburgo, lo stesso club da dove arriva il centrocampista Berisha. Per quanto riguarda l'attacco prosegue bene la trattativa per il brasiliano del Bruges, Wesley sulla base di 10 milioni più bonus.



A livello di ufficialità, il secondo acquisto in entrata dopo Durmisi è Sprocati. L'attaccante della Salernitana è arrivato questa mattina alla clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto con la Lazio.