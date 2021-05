L'incognita sulla partecipazione alla prossima Champions League resta, ma ilha già iniziato le manovre per il prossimo mercato e ha mosso i primi passi per Martedì vi abbiamo raccontato l'avvio della trattativa con il Tolosa per il gioiellino classe 2000, corteggiato da tempo anche dale seguito ora da, e di una decisione finale sull'affare che il club rossonero prenderà solo al termine della stagione.- Quando si parla di Adli si parla di uno dei talenti più attenzionati all'interno del panorama francese, ma si parla anche di un giocatore polivalente a livello di ruoli.. Basta guardare all'evoluzione avuta nell'ultimo anno a Tolosa., il 21enne è stato impiegato daper poi consacrarsi definitivamente come, pur mantenendo la possibilità si svariare su tutto il fronte per sfruttare le proprie doti: rapidità nello scatto, agilità e controllo del pallone, precisione nell'ultimo passaggio e freddezza sotto porta, come confermano gli. Il meglio però lo dà partendo dalla destra, da dove può accentrarsi per liberare il suo mancino, e anche dal punto di vista fisico in Italia potrebbe essere più adatto ad agire sulla destra:e non strutturata, in un campionato fisico graviterebbe al largo dai centrali avversari per cercare più libertà di movimento sugli esterni.- Valutazioni riportate anche dagli scout al Milan, che in caso di definitivo affondo potrebbe assicurarsi un giocatore compatibile e alternativo per caratteristiche aper agire sulla fascia destra. Ma l'arrivo di Adli prevedrebbe un sacrificio per fare spazio e l'indiziato numero uno sarebbe inevitabilmente. Lo spagnolo non è incedibile,, e gli interessamenti non mancano soprattutto in patria, doveedsu tutti hanno effettuato sondaggi e vedrebbero di buon occhio l'ingaggio del numero 7. Riflessioni da fare, per Castillejo e il Milan, aspettando la decisione finale su Adli: un jolly che può cambiare le strategie sul mercato.@Albri_Fede90