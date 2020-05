Il vice presidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato a TgCom degli orari per la ripresa del campionato: "L’orario delle 16,30 per le partite estive è sbagliato, siamo contrari. Sulla questione stipendi non è semplice trovare una soluzione condivisa,rimandare le scadenze e fare le cause sugli stipendi di marzo e aprile non è la chiave giusta per noi".​