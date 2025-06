AFP via Getty Images

Ancelotti, com'è andata la prima col Brasile: 0-0 in Ecuador VIDEO

Cristian Giudici

16 minuti fa



Carlo Ancelotti esordisce come ct del Brasile con un pareggio per 0-0 sul campo dell'Ecuador. Secondo in classifica con 24 punti in 15 giornate a meno 10 dall'Argentina, che vince 1-0 in Cile grazie a un goal di Julian Alvarez e si qualifica alla fase finale dei Mondiali 2026 con tre turni d'anticipo. Il Brasile è quarto con 22 punti e mercoledì prossimo gioca in casa contro il Paraguay, terzo a quota 24.



IL TABELLINO



Ecuador-Brasile 0-0



ECUADOR: Valle, Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan, Vite, Caicedo, Franco, Yeboah (78' Rodriguez), Angulo (89' Medina), Minda (46' Preciado). (A disp. Arreaga, Galindez, Mendez, Mercado, Paez, Ramirez, Ramirez Leon, Ramirez, Torres). CT Beccacece.



BRASILE: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson (78' Andrey Santos), Estevao (64' Martinelli), Richarlison (64' Cunha), Vinicius. (A disp. Antony, Bento, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Ederson, Hugo Souza, Leo Ortiz, Pereira). CT Ancelotti.