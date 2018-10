Semplicemente devastante. L'impatto di André Silva con la Liga è stato perfetto, ben 7 gol segnati da protagonista con il suo Siviglia e la sensazione di un decollo reale per l'attaccante classe '95 arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan in estate. "Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma ha scelto lui di andare via", parola di Rino Gattuso. E adesso il Siviglia con tutta la sua dirigenza è sempre più convinto sul riscatto di André, versando eventualmente una cifra record nelle casse del Milan. Con l'approvazione di tutti da subito, a patto che il rendimento continui su questi livelli nei prossimi mesi.



I DETTAGLI - Quanto guadagnerebbe il Milan? Dal Siviglia filtrano le cifre complessive di questa operazione: 3 milioni già versati per il prestito oneroso, in più ci sarebbe da sborsare 35 milioni di euro a giugno che sono al centro della valutazione del Siviglia. Un prezzo importantissimo ma che questo André Silva sta dimostrando di valere, a differenza di un anno fa in rossonero. C'è però un dettaglio importante: il Siviglia vorrebbe procedere al pagamento dei 35 milioni esclusivamente in quattro anni, ovvero 8 milioni e 750mila euro all'anno fino al 2023 dal prossimo giugno. La dirigenza spagnola prepara la sua mossa, André Silva a Siviglia è felice e resterebbe volentieri, senza escludere un futuro al Milan se il destino con gli spagnoli fosse diverso. Ma ora gli iberici fanno sul serio: pensano al colpo record trattenendo André Silva, ma solo a quelle condizioni.