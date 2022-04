Nel prepartita di Fiorentina-Empoli ha parlato l'allenatore ospite Aurelio Andreazzoli.



“La leggerezza non ci manca mai, a volte solo il risultato pieno. La classifica tranquilla? Non ci ha tolto niente, abbiamo sempre avuto lo stesso piglio e lo stesso entusiasmo. Ci sono stati dei problemi, ora comunque giocare il derby in casa della Fiorentina dà sempre qualcosa in più. Mancanza di concretezza? Non è mai stato il nostro lato migliore, quindi ben venga”.