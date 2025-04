Arbitri 31ª Serie A: Colombo per Roma-Juventus, Milan-Fiorentina ad Ayroldi

Getty Images

L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da venerdì 4 a lunedì 7 aprile. Tre i big match in programma con Milan-Fiorentina affidata ad Ayroldi, Atalanta-Lazio a Chiffi e Colombo per Roma-Juventus.PerenzoniCecconi – MastrodonatoIv: ManganielloVar: MazzoleniAvar: Fabbri

ColluPerrotti – BelsantiIv: Galipò’Var: GariglioAvar: Di PaoloDoveriLo Cicero – Di GioiaIv: ArenaVar: MarianiAvar: MeravigliaAyroldiCarbone – PerettiIv: SantoroVar: PaternaAvar: Aureliano

PiccininiBaccini – CecconIv: RutellaVar: MeravigliaAvar: SozzaLa PennaZingarelli – Rossi M.Iv: PronteraVar: AurelianoAvar: MariniBonacinaPasseri – CostanzoIv: MonaldiVar: GhersiniAvar: Fabbri

ChiffiScatragli – BahriIv: MarinelliVar: Di PaoloAvar: AbissoColomboImperiale – BertiIv: ZufferliVar: Di BelloAvar: MazzoleniMassaMeli – AlassioIv: SacchiVar: MariniAvar: Abisso