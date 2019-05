Rob Witschge, agente di Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, parla a Radio Crc del futuro del suo assistito: "È pronto per fare un passo in avanti nella sua carriera ed effettivamente ci sono club italiani e inglesi interessati a lui. Niente è impossibile, anzi noi ed Hateboer abbiamo voglia di discutere con il Napoli perché lo riteniamo lo step giusto per la nostra crescita".