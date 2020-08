Niente Mattia Perin, l'Atalanta sembra optare per la sua vecchia conoscenza Etrit Berisha, protagonista in maglia nerazzurra con 75 presenze tra il 2016 e il 2019.



Il clamoroso ritorno del portiere albanese in quei di Bergamo è riportato da La Gazzetta dello Sport: Pierluigi Gollini infatti, anche se a novembre e non a ottobre, tornerà a difendere la porta nerazzurra, quindi per sostituirlo le prime giornate può bastare l'estremo difensore classe 1989, che arriverebbe dalla Spal dove Marco Carnesecchi prenderà il suo posto.



Settimana prossima è previsto l'incontro a Zingonia tra gli uomini mercato Giorgio Zamuner e Giovanni Sartori.