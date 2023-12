E' stato uno dei grandi protagonisti della favolosa cavalcata in Champions League dell'Ajax del 2019-'20. Ma, esattamente come accaduto a molti suoi compagni dell'epoca il prosieguo di carriera di Donny van de Beek non ha rispettato quelle che erano le aspettative sul suo conto.



Acquistato a peso d'oro dal Manchester United nell'estate successiva alla già citata avventura europea con i lancieri, il trequartista olandese, complici diversi infortuni che gli sono costati anche la partecipazione a Euro 2021, ha faticato non poco a imporsi con la maglia dei Red Devils. Neppure il prestito intermedio all'Everton ha migliorato la sua situazione.



Ora però il destino del 26enne di Nijekerk potrebbe essere a un punto di svolta. Il suo contratto con lo United è in scadenza a giugno 2025 e gli inglesi potrebbero accettare di cederlo a prezzo d'occasione già nella prossima finestra di mercato.



Tra i club interessati a Van de Beek ce ne sarebbero anche tre del nostro massimo campionato. Secondo quanto riporta la stampa d'Oltremanica al giocatore sarebbero interessati Atalanta, Genoa e Fiorentina.