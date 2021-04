Quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Questi i sette precedenti di Gianluca Manganiello con l'Atalanta: il fischietto di Pinerolo è all'ottava designazione con la squadra nerazzurra - domani alle 15 Atalanta-Udinese - e ha già incrociato la formazione di Gasperini in questa stagione, in occasione della sfida in trasferta di Benevento (1-4) dello scorso 9 gennaio.