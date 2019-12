Giro di boa e vacanze invernali anche per ile per il nostrotiriamo le somme di questo inizio di stagione. Tanti sono i ragazzi delle nostre formazioni giovanili che hanno trovato l'esordio e spazio in Prima Squadra, tanti sono i ragazzi che ancora dobbiamo vedere esplodere con il nuovo anno alle porte.sottolineando però ancora una volta, che il lavoro sui giovani è diventato fondamentale per la sussistenza dei club italiani e che tanto lavoro può ancora essere fatto.Chi fa dello sviluppo del settore giovanile il proprio fiore all'occhiello è sicuramentee ancora una volta il lavoro non può che pagare. La formazione allenata daè imbattibile in Italia (13 vittorie e 1 pareggio fra campionato e Coppa Italia) e dopo un avvio negativo Piccoli e compagni hanno ribaltato anche il girone di Youth League conquistando il pass per gli ottavi.) ha stupito all'esordio in Serie A,ha debuttato e presto sentiremo parlare di ragazzi come),), a fasi alterne in campionato,sono promosse a braccetto come per le prime squadre. I nerazzurri disoffrono la necessità di Conte di pescare giovani da aggregare alla prima squadra e collezionano risultati altalenanti pur mettendo in mostra prospetti come Colombini,), Squizzato e Fonseca. I bianconeri disono in ripresa dopo il periodo no di ottobre e, con unin un ruolo nuovo () e i talenti di Tongya e Da Graca, sono ancora in zona playoff.Tanto talento, territorialità, e giovani da lanciare il prima possibile in prima squadra sono invece i segreti di, autentiche outsider del torneo ma in piena corsa per contendersi un posto per le finali. Il segreto dei sardi diè una difesa solida guidata da) e un attacco tutto pepe con il talento di Marigosu sulla trequarti. I rossoblù dihanno sofferto nell'ultimo mese le difficoltà della prima squadra ma hanno messo in vetrina i talenti di) e) che hanno già esordito in Serie A.Non hanno iniziato alla grande la stagione né il Napoli diné la Fiorentina di. Gli azzurri hanno pagato una rosa non all'altezza della doppia competizione (male la Youth League), priva di grandi investimenti e sono ultimi in classifica. I viola, invece, stanno pagando il ricambio generazionale con tanti ragazzi più 'esperti' (è un esempio,) che stanno completando i ranghi della prima squadra.Rimandate al 2020 sono infine due delle formazioni che negli ultimi anni hanno sempre fatto molto bene andando spesso a competere per il titolo con Inter e Atalanta. I granata, perso Federico Coppitelli, hanno affidato aun gruppo ancora troppo infarcito di fuoriquota e per cui, a gennaio, sarà rivoluzione.invece ha a disposizione un gruppo ricco di talento, ma spesso condizionato da infortuni ed esagerazioni caratteriali. La corsa playoff è aperta per entrambe, ma servirà metterci mano nel 2020.