Sono solo 19 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Juventus, gara della 34ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma domani alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo:



Boga Jérémie (10)

Demiral Merih (28)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Koopmeiners Teun (7)

Mæhle Joakim (3)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Okoli Caleb (5)

Palestra Marco (46)

Pašalić Mario (88)

Rossi Francesco (31)

Scalvini Giorgio (42)

Soppy Brandon (93)

Sportiello Marco (57)

Toloi Rafael (2)

Zapata Duván (91)

Zappacosta Davide (77)



Non ce la fanno i giovani goleador Lookman e Højlund, oltre a Palomino, Vorlicky, Hateboer e Ruggeri. Diffidati sono Ederson, Zappacosta e Maehle.