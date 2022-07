Da un lato Bergamo, la sua 'famiglia', dall'altro Bologna, l'ultima occasione per rilanciarsi e tornare protagonista a quasi 35 anni. Josip Ilicic è attanagliato da questo dilemma nei primi giorni del raduno a Zingonia: l'amico ed ex dirigente nerazzurro Giovanni Sartori sta facendo di tutto per convincerlo a vestirsi di rossoblù.



L'unico nodo è rappresentato dall'ingaggio: Ilicic è uno dei più pagati all'Atalanta, 2 milioni circa, e ha ancora un anno di contratto con opzione per un altro. A Bologna sarebbero disposti a versargliene la metà sul conto personale, ma c'è una formula che potrebbe stimolarlo: prestito secco con ingaggio legato al numero di presenze. L'affare si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni.