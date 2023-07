L'Ad dell'Atalanta, Luca Percassi, parla nel giorno dell'arrivo in nerazzurro di Roberto Samaden, nuovo responsabile del settore giovanile del club bergamasco: "Costanzi mi aveva comunicato di volersi prendere una pausa, e quindi mi sono subito preoccupato di andare a ricercare qualcuno che fosse adeguato a quello che vediamo come ruolo preminente per le nostre strategie. A detta di tutti gli addetti ai lavori abbiamo cercato il miglior dirigente di settore giovanile italiano. Non pensavo potesse essere disponibile a venire all'Atalanta, ma tramite il confronto nascono opportunità impensabili. Ci tenevo a ringraziare lo stesso Costanzi, che ha fatto un lavoro straordinario".



L'UNDER 23: "Abbiamo deciso di fare uno sforzo per aiutare ulteriormente i nostri ragazzi a diventare professionisti. Il 7, con il Consiglio Federale, sapremo di più. Lavorare non ci ha mai fatto paura, speriamo di raccogliere risultati. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo sempre di lavorare, anche a costo di non comunicare troppo. Le difficoltà dell'ultima Primavera sono state un'esperienza molto utile".



RITIRI "Le squadre del settore giovanile faranno una settimana di ritiro circa sul territorio, come già era successo per l'Under 14 nella passata stagione".