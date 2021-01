Dopo la vittoria in Supercoppa Primavera, la banda di Massimo Brambilla torna in campo per riprendere le fila del campionato. Nella 7ª giornata, anche se finora ha giocato solo quattro partite, l’Atalanta di Cortinovis e Gyabuaa ospiterà il Cagliari. La partita si disputerà a porte chiuse domenica 24 gennaio alle 10.30 al Centro Bortolotti di Zingonia e sarà visibile in diretta tv su Sportitalia.



Come ricorda Atalanta.it, l’ultima partita dei nerazzurri in campionato risale al 17 ottobre e alla sconfitta di Roma. Anche il Cagliari, a differenza di altre baby squadre che hanno già disputato sei partite, non gioca da quella 4ª giornata in cui venne sconfitto sul campo della Fiorentina. La classifica è al momento condizionata dalla disparità nelle partite disputate da ogni singola squadra: nerazzurri con 4 punti, Cagliari con 1 punto, ma entrambe hanno disputato solo quattro partite.